Declaren culpable l'acusat de matar la seva exparella amb una destral a Terrassa

Judici a l'Audiència de Barcelona a l'autor confés del crim a la seva exparella amb una destral a Terrassa (Barcelona) el 2018, el 8 de febrer del 2022. - EUROPA PRESS





El jurat popular ha declarat aquest dimarts culpable per unanimitat l'home jutjat a l'Audiència de Barcelona per presumptament haver matat la seva exparella sentimental a Terrassa (Barcelona) el 2018 , ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un tuit recollit per Europa Press.





Durant el judici, l'home, que només va contestar les preguntes del seu advocat, va reconèixer el crim i va assegurar que ho va fer en “ un moment de desesperació ”.





"No va ser ràbia, ni odi... Va ser un moment de desesperació, perquè no sabia què fer. Sentia que la meva vida no valia res, que era un apèndix d'una ment malalta. Em vaig desesperar i la vaig pegar amb el primer que vaig trobar" , va dir.









Va explicar que el dia del crim la parella va tenir una discussió al pis, ell la va empènyer cap a l'interior del bany i després la va colpejar amb la destral, i a preguntes de l'advocat va detallar que hi era, juntament amb una serra, perquè l'havia netejada després d'utilitzar-la el dia abans per netejar el jardí.





“ Per descomptat no podia implicar ningú. Em vaig trobar absolutament només amb una cosa absolutament impensada i l'únic que em va passar pel cap va ser amagar el cos ”, va afegir.





Al principi, l'home va denunciar la desaparició de la dona però la policia va trobar el cadàver prop d'un any després, enterrat al jardí de la casa que la víctima i l'autor confés del crim compartien, i va dir que ell va amagar el cos perquè " tenia por, no sabia què fer”.