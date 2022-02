Aragonès es reunirà aquest dimecres amb Salvador Illa i Maria Eugènia Gay

Celebrarà dues reunions després de la ronda de contactes amb l'independentisme /@EP



El president del Govern, Pere Aragonès, mantindrà dimecres sengles trobades amb el primer secretari del PSC i líder de l'oposició, Salvador Illa, i posteriorment amb la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay.





La trobada amb Illa, que començarà a les 16 hores al Palau de la Generalitat , es produirà després que el líder socialista demanés a Aragonès una reunió formal, argumentant que han mantingut trobades des que és president però mai una a fons per la condició d'Illa de cap de l'oposició.





Amb Gay, Aragonès es reunirà a partir de les 17.30 després que la nova delegada del Govern a Catalunya prengués possessió del càrrec el 21 de gener en substitució de Teresa Cunillera, i serà una trobada institucional després de la qual no es preveuen declaracions .





En canvi, sí que hi haurà declaracions després de la reunió d'Aragonès amb el primer secretari dels socialistes catalans : compareixeran Illa i, per part del Govern, ho farà la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.





Illa va demanar a Aragonès mantenir aquesta reunió durant la sessió de control del ple del Parlament de finals de gener, després que el Govern expliqués que Aragonès es reuniria amb partits i entitats independentistes --ERC, Junts, la CUP, ANC i Òmniun- -.





Aragonès i Illa s'han reunit diverses vegades des de començament de legislatura --per abordar assumptes com els Pressupostos--, però Illa va assegurar en demanar aquesta reunió que no n'havia mantingut una en profunditat amb ell com a líder de l'oposició al Parlament .





Tot i que la legislatura va començar amb el veto d'Aragonès i la resta de partits independentistes a pactar amb el PSC, que es va mantenir en la negociació dels Pressupostos, els socialistes han estès la mà al Govern per tirar endavant diversos projectes i n'hi ha hagut diversos acords.





Un va ser el pacte entre PSC, ERC i Junts per renovar els càrrecs d'organismes caducats com el Síndic de Greuges i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i els socialistes també van acabar participant al Pacte Nacional per la Llengua impulsat pel Govern.





Tot i això, les discrepàncies entre Aragonès i Illa s'han mantingut en moltes altres qüestions, com en qüestions com la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern o la gestió dels Mossos d'Esquadra, i el PSC ha estat molt crític amb el Govern perquè considera que no funciona.





UN ANY DEL 14F



La reunió tindrà lloc poc després de la conferència d'Aragonès pel primer aniversari de les eleccions catalanes del 14 de febrer, en què va demanar a l'independentisme evitar retrets.

A la conferència --a la qual van assistir tant Gay com Illa--, Aragonès va avisar el president del Govern, Pedro Sánchez, que si no soluciona el conflicte polític "estarà obrint la porta a un Govern de la dreta amb l'extrema dreta" .









Illa va optar per commemorar l?aniversari del 14F traslladant l'habitual reunió de dilluns de la seva executiva a Banyoles (Girona), com a símbol que planteja un projecte per a tot Catalunya, independentment del que votin els ciutadans.