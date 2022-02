El Govern baixa de 25 a 20 la quota de cinema europeu a sales i sense quota de català

Plataformes com Netflix o HBO hauran de declarar els visionats de les seves obres, segons la nova Llei del Cinema / @Ep





La futura Llei del Cinema, que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 15 de febrer, a primera lectura, estableix que la programació de les sales de cinema haurà d'incloure pel·lícules d'Estats membres de la Unió Europea o iberoamericanes en qualsevol versió, de forma tal que, en concloure cada any natural, almenys el 20 per cent de les sessions que s'hagin programat sigui amb obres europees o iberoamericanes, davant del 25 per cent que recull la legislació actual.





Dins aquest percentatge no fixa cap quota mínima d'exhibició en les llengües cooficials a Espanya , com tampoc ho fa l'actual legislació, encara que com ja preveu la norma, es manté que tindran valor doble al còmput total de quota europea les pel·lícules en versió original subtitulada a alguna de les llengües oficials espanyoles; i obres experimentals o aquelles pel·lícules que incorporin sistemes d'accessibilitat per a persones amb discapacitat física o sensorial --especialment el subtitulat i l'audiodescripció--.





Per primera vegada, la futura Llei estableix que també valdrà doble en aquesta comptabilitat l'exhibició de pel·lícules europees o iberoamericanes "dirigides exclusivament" per dones , segons el text de l'avantprojecte de llei.





D'altra banda, els titulars de les sales de cinema, així com les prestadores del servei de comunicació audiovisual televisiu d'àmbit estatal, han de complir els procediments de declaració d'assistència i visionats de les pel·lícules cinematogràfiques i d'altres obres audiovisuals.





D'aquesta manera, amb el nou control d'assistència i visionats de les pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals introduïts per aquesta normativa, obliga per primera vegada plataformes com HBO , Netflix o Movistar a fer públiques les seves xifres d'audiència.





Quant a l'accés a les obres audiovisuals qualificades com a pel·lícules 'X', la Llei obliga que en la seva publicitat o presentació únicament es podrà utilitzar el seu títol i les dades de la fitxa tècnica i artística, “amb exclusió de tota representació icònica o referència argumental ". A més, "en cap cas" el títol de la pel·lícula no podrà explicitar el seu caràcter pornogràfic o apologètic de la violència.







Dins les novetats d'aquesta llei, destaca el fet d'equiparar per primer cop les sèries amb les pel·lícules. Al text, es parla de pel·lícules cinematogràfiques incloent en un apartat 'altres obres audiovisuals', que són les que no s'exhibeixen en primer terme a sales de cinema sinó que “arriben al públic a través d'altres actes de comunicació pública o de distribució". Tal com detalla l'avantprojecte de llei, en aquesta categoria s'inclouen, a més d'altres obres, les pel·lícules i les sèries per a televisió.





Així mateix, s'inclou la definició de "productora independent" --aplaudida per l' Associació Estatal de Cinema (Aecine), davant de la definició atorgada a la Llei Audiovisual-- en què s'al·ludix a la persona física o jurídica que "ni exerceixi , ni sigui objecte d'influència dominant per part d'una prestadora de serveis de comunicació audiovisual”.