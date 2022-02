La reforma de la Via Laietana de Barcelona supera el primer tràmit amb el suport d'ERC

Està previst que s'aprovi definitivament al ple d'aquest mes i comenci l'1 de març / @ep





La reforma de la Via Laietana de Barcelona ha superat el primer tràmit a la comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament d'aquest dimarts amb els vots favorables del Govern municipal i ERC i els vots en contra de la resta de grups, a l'espera d'aprovar-se definitivament al ple municipal daquest 25 de febrer.





"Estem proposant una actuació que planteja que sigui la Via Laietana dels vianants, que sigui una Via Laietana per poder caminar que no t'expulsi com passa fins ara", ha dit la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del consistori , Janet Sanz, que ha afegit que era una transformació necessària que dignifica la via.





Per part seva, el portaveu d'ERC a Barcelona, Jordi Coronas , ha dit que és una reforma "que no podia esperar més" perquè, segons ell, actualment és una via antipàtica i molt poc humana que guanyarà molt amb aquesta actuació.





VOTS CONTRARIS

La regidora Francina Vila (Junts) ha assegurat que cal un projecte per a Via Laietana però no necessàriament el que presenta el Govern municipal, ja que creu que no té consens veïnal, comercial, ni tampoc el dels operadors econòmics i el col·lectiu de ciclistes .





El regidor de Cs Celestino Corbacho ha dit que el preocupa que la reforma comporti "un escanyament" de la connectivitat entre el centre de la ciutat i la Barceloneta, cosa que ha assegurat que no significa que no es puguin ampliar voreres i limitar la circulació.





Oscar Ramírez (PP) ha apuntat que els preocupa la restricció de vehicles perquè --segons ell-- no hi ha un recorregut alternatiu per a la circulació ascendent i, qui vulgui anar de la Barceloneta al centre de la ciutat, "haurà de patir un autèntic safari".





El regidor de Valents Oscar Benítez ha lamentat que es vulgui "eliminar el cotxe sigui com sigui", destacant que no dubta que sigui un projecte ambiciós, però que creu que no té mesures per pal·liar l'afectació que tindrà en la mobilitat.





Per part seva, la regidora no adscrita, Marilén Barceló , ha opinat que "no és el moment ni la reforma que s'hauria de fer a Via Laietana" i que, segons el seu parer, causarà molts problemes.





OBRES I AFECTACIONS

Les obres de transformació de la via, que està previst que comencin aquest 1 de març i finalitzin el 2024, busquen destinar més espai al vianant, la bici, el verd i la mobilitat sostenible, així com millorar la connexió entre els barris del Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.





La intervenció suposarà diverses afectacions de mobilitat i les més importants es produiran a principis d'aquest abril en sentit ascendent quan la circulació de vehicles en aquest sentit quedarà restringida a un carril que només arribarà fins a la plaça d'Antoni Maura i serà d'ús exclusiu per a veïnat, accés a aparcaments i serveis.