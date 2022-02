La Villarroel programa 'L'Oreneta' de Guillem Clua protagonitzada per Emma Vilarasau

Es representa a Barcelona després del seu pas per 15 països /@EP



El teatre La Villarroel de Barcelona acollirà ' L'Oreneta ', una obra de Guillem Clua motivada després de l'atemptat terrorista d'Orlando (Estats Units) del 2016 amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduz com a protagonistes.





Segons ha explicat Clua en roda de premsa aquest dimarts, l'obra es va estrenar a Londres el 2017 i inicia les representacions a Barcelona aquest divendres després del seu pas per 15 països.





La versió que es presenta a Barcelona és una producció dirigida per Josep Maria Mestres que ja es va poder veure al Teatre Infanta Isabel a Madrid amb Carmen Maura al paper de Vilarasau, encara que ara s'ha adaptat a l'espai de La Villarroel.





Clua ha explicat que l'atemptat islamista d'Orlando, perpetrat en un bar gai on van morir 50 persones, el va commoure especialment perquè al principi cap autoritat va admetre que es tractava d'un atemptat homòfob.





"Tenia prou motivacions per voler entendre l'horror, per entendre què passa pel cap d'una persona que decideix matar 50 persones i què passa sobretot amb la gent que sobreviu a un atemptat així ", ha explicat el dramaturg.





Així, a 'L'Oreneta' Clua parla de la pèrdua, del perdó i sobretot del "poder sanador de l'amor en totes les seves formes", seguint la història d'una professora de cant i un alumne que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al memorial de la mort de la seva mare, que descobriran que les seves vides estan unides per aquest atemptat.





ENTENDRE EL DOLOR

Tot unint tècniques de la comèdia i del melodrama, Clua es proposa "entendre el dolor d'una forma molt íntima", fent que els dos personatges es vagin descarnant i despullant al llarg de l'obra, en les seves paraules.





En aquest sentit, Vilarasau ha dit que Clua té "un cert impudor" pel que fa als sentiments i les emocions, cosa que ha celebrat perquè considera que sovint les obres es conceben des d'un punt de vista purament intel·lectual i no es mostren les emocions més pures i profundes.





Mestres l'ha descrit com una obra amb personatges que parlen "de veritat" dels seus anhels i dolors, i ha subratllat que, malgrat ser dolorosa, també és una obra lluminosa i sanadora amb què tothom podrà trobar punts de connexió.





Al seu torn, Balduz ha lamentat la vigència dels personatges i la temàtica --"cada dia és més actual", ha dit-- i ha posat èmfasi que és una obra amb què empatitzar amb els personatges.