Saturació a la Sanitat: el 60% dels metges espanyols fa guàrdies de 24 hores

Sis de cada deu metges realitzen guàrdies de 24 hores, un 39% de 17 hores i un 2% supera les 36 hores de treball continuat, segons l'estudi ' Benestar físic i emocional del metge: l'impacte de les Guàrdies Mèdiques ', publicat Mutual Mèdica, amb la participació de prop de mil metges espanyols.





L'objectiu d'aquesta enquesta ha estat conèixer com afecten la salut del professional sanitari i quins aspectes preocupen els metges, a més de servir de base per estudiar possibles vies de millora.





Les guàrdies mèdiques són una pràctica professional per la qual tot metge ha de passar, i de manera més intensa durant els seus primers anys de professió . Exigeix un esforç extraordinari ja que els torns de guàrdies se sumen a la jornada laboral habitual i, per això, les conseqüències del cansament derivat d'aquestes extenses jornades és el que més preocupa el col·lectiu mèdic consultat (52%).





D'acord amb l'informe, la duresa emocional (23%); no estar recolzat per atendre qualsevol tipus d'urgència (16%), i no tenir capacitat per atendre de manera àgil els pacients (7%) són altres de les preocupacions associades a les llargues jornades de treball dels professionals.





" Cal reivindicar el benestar físic i emocional del metge per garantir el correcte exercici de la seva professió i que, d'aquesta manera, pugui complir amb la seva tasca d'atendre de la millor manera els seus pacients", explica el director general de Mutual Mèdica, Antonio López.





DESGAST FÍSIC I EMOCIONAL: EFECTE DE LA PANDÈMIA





L'actual sistema de guàrdies, que implica unes jornades laborals extenses, suposa un desgast tant físic com a emocional per al metge, especialment durant la pandèmia: per a un 48% dels metges consultats, les guàrdies resulten més intenses. Tot i això, per ser obligatòries en termes generals i, a més, ser part essencial del salari, els professionals mèdics no poden renunciar al seu exercici.





En concret, l'informe de Mutual Mèdica revela que el 61% dels facultatius fa una guàrdia a la setmana, el 21% dos i el 13% que més de dos. I encara que un 79% afirma que lliura després d'una guàrdia, 7 de cada 10 metges alerten que aquest temps no és suficient.





PRINCIPALS DEMANDES DEL COL·LECTIU MÈDIC





D'acord amb l'informe, cotitzar les guàrdies com en altres col·lectius és la principal demanda dels metges (40%), seguida de fer torns de menys hores (24%) i millorar-ne la remuneració econòmica (23%).





Sobre aquest últim punt, i tenint en compte el pes de les guàrdies mèdiques en el salari mensual del metge, un 80 per cent dels enquestats afirma que en cas de baixa laboral i no poder fer guàrdies, veu disminuir el sou un 20 per cent o més.





En aquest sentit, l'informe revela que 9 de cada 10 metges de guàrdia se senten mal pagats i un 40 per cent reivindica que s'hauria de pagar entre un 25 i 50 per cent més per guàrdia, mentre que el 34 per cent considera que haurien de cobrar més dun 50 per cent.