Un incendi en un edifici del Paral·lel de Barcelona deixa un ferit i obliga a desallotjar un hotel

Camió de bombers /@EP





Un incendi en un edifici d'habitatges de l'avinguda Paral·lel de Barcelona va deixar un ferit amb cremades de segon grau i va provocar el desallotjament de l'Hotel Paral·lel, segons van informar fonts de l'Ajuntament de Barcelona aquest dimarts.





Van acudir vuit dotacions dels Bombers de Barcelona i múltiples agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra cap a les 20.30 hores, quan es va fer el primer avís.





L'incendi es va produir a la quarta planta del número 85 de l'avinguda, a l'alçada del carrer del Poeta Cabanyes.





El ferit ha estat atès 'in situ' i, segons han explicat a Europa Press fonts de l'establiment hoteler, s'ha decidit evacuar els hostes "per precaució", atès que les flames no han afectat les instal·lacions.





L'incendi va ser extingit cap a les 21 hores i els hostes de l'hotel van ser reallotjats poc després.