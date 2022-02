Biden reitera que els EUA "estan preparats per respondre amb decisió" a un hipotètic atac rus

El president dels EUA, Joe Biden /@EP





El president dels Estats Units, Joe Biden, va reiterar aquest dimecres que "estan preparats per respondre amb decisió" a un hipotètic atac rus a Ucraïna, el mateix dia que Moscou va anunciar la retirada de tropes de la frontera amb el país.







"Estem preparats amb la diplomàcia, per participar en la diplomàcia amb Rússia i els nostres socis i aliats per millorar l'estabilitat i la seguretat a Europa en tot el seu conjunt", va dir el president Biden durant un intervenció davant dels mitjans de comunicació.





Així, Biden va reforçar la seva aposta pel diàleg i es va mostrar predisposat a aconseguir "acords per escrit" amb Rússia. "Hauríem de donar a la diplomàcia totes les oportunitats per tenir èxit", ha apuntat el president.





No obstant això, va remarcar que els Estats Units també estan llestos per "respondre amb decisió" a un hipotètic atac de Rússia sobre el territori ucraïnès, cosa que considera "clarament possible" i que, no obstant això, creu que seria una "ferida autoinfligida" per a Rússia.





"Si Rússia du a terme una invasió en els propers dies i setmanes, els costos humans per a Ucraïna i els estratègics per a Rússia seran immensos", va advertir Biden. "El món no oblidarà que Rússia va triar la mort i la destrucció innecessàries", va afegir.





D'altra banda, Biden va assenyalar que els Estats Units anv posar sobre la taula "idees concretes per establir un entorn de seguretat a Europa" mitjançant control d'armes, mesures de transparència o d'"estabilitat estratègica".







RETIRADA DE TROPES



Respecte de l'anunci de Moscou sobre una retirada de les tropes a la frontera amb Ucraïna, Biden va reconeeixer que seria un bon gest, però que Washington encara no ho ha "verificat".





"Encara no hem verificat que les unitats militars russes estiguin tornant a les seves bases d'origen; de fet, els nostres analistes indiquen que continuen en una posició molt amenaçadora, i el fet és que en aquest moment Rússia té més de 150.000 soldats envoltant Ucraïna i Bielorússia, (...) i la invasió segueix sent clarament possible", va dir el mandatari.





"Mentre hi hagi esperança d'una resolució diplomàtica que impedeixi l'ús de la força i eviti l'increïble sofriment humà que es produiria, la seguirem", va resoldre el president.





CONVERSES



En la línia de la seva defensa del diàleg i la diplomàcia, Biden va conversar al llarg dels últims dies amb dirigents de diferents potències internacionals, especialment europees.





Aquest dimecres va ser el torn del president francès, Emmanuel Macron, amb qui Biden es va posar al dia respecte a les últimes converses que tots dos mandataris han mantingut amb autoritats russes i ucraïneses. També han abordat els esforços per dissuadir tensions en "estreta coordinació amb els aliats i socis" en resposta a la situació a Europa de l'Est.





En un comunicat, l'Elisi va ressaltar "la necessitat de continuar els esforços diplomàtics per reduir les tensions i crear les condicions de calma necessàries per a un diàleg seriós" de cara a rebaixar les tensions amb Rússia.





Així, tots dos van revisar la informació més recent sobre l'evolució de la situació: "(Macron) va recordar el ferm i constant compromís de França amb el respecte de la sobirania i la seguretat dels seus socis i aliats".





L'Elisi també va traslladar en un comunicat la intenció de França de "mantenir-se atents i vigilants" per a la solució de la crisi rus-ucraïnesa. Els dos mandataris van acordar també "mantenir-se en contacte molt proper en els propers dies".