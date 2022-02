Els autònoms diuen 'no' al nou sistema de cotització que proposa Escrivà

Un autònom a una botiga /@EP





El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social ha posat sobre la taula una nova proposta de sistema de cotització per als autònoms. Consisteix a cotitzar pels ingressos reals i un dels canvis és que la quota més alta baixa des dels 1.266,6 en què està ara fins als 991 euros (l'any 2031). A més d'això, la nova proposta de José Luis Escrivà redueix els trams i redefineix el rendiment nét. I res d'això no convenç els autònoms.





A la primera proposta es plantejaven 13 trams de quotes que anaven entre els 184 i els 1.267 euros, segons els ingressos reals de l'autònom en qüestió. S'hi reduirien les quotes a pagar pels autònoms amb guanys d'entre 900 i 1.500 euros. A més, s'eliminarien els dos trams més elevats, els destinats a les persones amb més ingressos.





Segons aquesta proposta, els trams començaria als autònoms amb ingressos superiors als 700 euros , que a finals de 2031 tindrien una quota de 214 euros, que encara que és més baixa que la que tenen avui dia, és més alta que la que es va establir a la proposta anteriors: 183 euros per a una base mínima de 600. A més, als trams intermedis hi hauria tres trams amb quotes d'entre 293,94 i els 413,1 euros.





Amb tot això, des de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) rebutgen la proposta. Lorenzo Amor va dir que el Ministeri continua entestat " en començar la casa per la teulada " i va afegir que "el problema no són els trams", sinó que no es té en compte a alguns autònoms.





" Hi ha un milió d'autònoms que tenen rendiments zero, la immensa majoria autònoms societaris i autònoms col·laboradors, dels quals Hisenda no té rendiments d'activitats econòmiques ", ha explicat, per la qual cosa ha titllat de "fictici" l'escenari que plantegen des del Govern.







"Seguirem parlant, negociant i dialogant. Però seguim pensant que ha de tenir una altra solució al que estan posant ara mateix damunt la taula", va continuar.







Per la seva banda, el president de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), Eduardo Abad, també va voler explicar davant dels mitjans per què la proposta d'Escrivà no el convenç: “ Els trams superiors han de fer un esforç contributiu més gran perquè els trams inferiors hagin de reduir el seu esforç contributiu ”.