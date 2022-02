Esther Grávalos, nova directora de Comunicació de Barcelona Global

Esther Grava'ls en una fotografia del compte de Twitter.





Barcelona Global, associació d'empreses i professionals, ha decidit contractar la periodista Esther Grávalos per cobrir el lloc de directora de Comunicació i Afers Públics. Amb la seva incorporació des d'aquesta associació privada formada per empreses, centres de recerca, professionals, emprenedors, universitats, escoles de negoci i institucions culturals, volen impulsar aquesta àrea de l'empresa.









Grávalos arriba a Barcelona Global procedent de Tinkle, on fa un any es va incorporar com a directora de comunicació. També ha estat durant els darrers quinze anys directora de Comunicació de Telefònica a l'àrea Mediterrània . Prèviament, també havia treballat com a delegada d'EFE a Catalunya. Així doncs, té una àmplia experiència en l'estratègia de comunicació i mitjans, ja que s'ha dedicat a la comunicació corporativa durant molt de temps. Aquests anys ha dut a terme l'estratègia comunicativa de molts projectes d'innovació i transformació.





Prèviament, havia treballat com a periodista a Cinco Días, l'Agència EFE i La Gaceta de los Negocios, ja que estava especialitzada en economia. I a més d'això, va fer col·laboracions a ràdio i televisió.