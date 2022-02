La reina Elisabet II podria pagar l'acord extrajudicial de 14 milions del príncep Andreu d'Anglaterra

El princep Andreu d'Anglaterra /@EP





La reina Elisabet II del Regne Unit podria pagar l'acord extrajudicial del seu fill, el príncep Andreu d'Anglaterra, aconseguit amb Virginia Giuffre, la dona que el va acusar als Estats Units d'haver abusat d'ella quan encara era menor d'edat.







Segons ha avançat el diari anglès 'The Telegraph', la quantitat total supera els 12 milions de lliures esterlines (14 milions d'euros) i podria ser finançada per la reina Elisabet II a través dels fons de la seva propietat privada del Ducat de Lancaster, el valor del qual ascendeix a 23 milions de lliures (uns 27,4 milions d'euros).





No obstant això, el secretari privat de comunicacions de la Reina, Donal McCabe, ha traslladat al diari 'The Independent' que no s'ha comentat "mai" el finançament dels assumptes legals i que "no es farà ara".





Aquesta quantitat inclouria una donació de 2 milions de lliures esterlines a organitzacions benèfiques, per evitar que el seu cas arribi a judici en un tribunal civil dels Estats Units. Més enllà de la possible quantitat, l'advocat del bufet internacional Ince, Nick Goldstone, ha ressaltat que la suma inclourà "els costos legals d'ambdues parts, la qual cosa s'ha descrit com una donació caritativa substancial".





En una carta dirigida al jutge Lewis Kaplan, els advocats de Giuffre han comunicat aquest dimarts que el príncep Andreu ha resolt la disputa legal després de ratificar un acord extrajudicial amb Virginia Giuffre.





La demandant, Giuffre, va identificar al tercer dels fills d'Isabel II com un dels homes que es va aprofitar d'ella amb la intermediació del magnat Jeffrey Epstein, que es va llevar la vida a la presó després de ser detingut en 2019.





Així, en una carta dirigida al jutge Lewis Kaplan, els advocats de Giuffre han comunicat que el príncep Andreu farà una "donació substancial" a l'organització de Giuffre en favor de les víctimes d'abusos. El text, recollit per la cadena CNN, no desvetlla la quantitat.





El príncep Andreu sempre ha defensat la seva innocència i va intentar tombar la denúncia civil presentada per Giuffre. El principal argument de la defensa girava entorn un pacte extrajudicial subscrit per la demandant i Epstein l'any 2009, segons el qual la víctima hauria acordat no emprendre cap acció legal contra altres persones.





El príncep Andreu ja va renunciar el mes de novembre del 2019 a les seves funcions públiques com a membre de la família real britànica, després d'una polèmica entrevista a la BBC en la qual va intentar marcar distàncies amb la trama d'Epstein. Al gener, després de saber que la denúncia seguia en peu, la reina el va desposseir de tots els seus títols militars.