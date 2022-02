Pedro Sánchez respon a Rufián: 'Ningú em dóna carnet d'esquerra'

Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats | @EP





El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha defensat de les crítiques propinades pel portaveu d' ERC , Gabriel Rufían, sobre l'aprovació de la Reforma Raboral que els republicans van rebutjar la setmana passada. El líder dels socialistes l'ha acusat d'"insultar" els sindicats que van signar aquest pacte amb la patronal i li ha volgut deixar clara una premissa "a ell ningú no li dóna carnets d'esquerra i menys la seva senyoria". Ha passat a la primera sessió de control a què se sotmet el Govern després de la votació del decret de la reforma laboral. Rufián ha exigit a Sánchez que faci polítiques d'esquerra i, una vegada més, ha tornat a criticar aquesta reforma ressaltant que compta amb el vistiplau de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricía Botín.





La disputa dialèctica entre Sánchez i Rufián no hi ha quedat. El cap de l'Executiu li ha retret altres declaracions seves: "Dir que és la reforma laboral que hagués pactat Albert Rivera com a vicepresident no és un insult al Govern, és un insult als sindicats, a CCOO i UGT, que van ser els que van signar aquest acord". " Potser considera vostè que està més a l'esquerra que ells, no és el meu cas. Van fer un exemple de patriotisme i nosaltres els ho agraïm", ha abundat, després de censurar que l'"esquerra sobiranista" tracti de "donar lliçons a l'esquerra espanyola ”.