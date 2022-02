L'OTAN debatrà aquest dimecres redoblar la seva presència a l'est d'Europa en plena crisi a Ucraïna

El secretari general de l'OTAN Jens Stoltenberg /@EP







Els ministres de Defensa de l'OTAN debatran aquest dimecres la situació a Ucraïna davant les creixents tensions amb Rússia pel seu desplegament militar a la frontera, una trobada en què estudiaran si reforcen la seva presència en l'est d'Europa amb la creació de nous batallons de combat.





El Consell Atlàntic, que comptarà amb la presència dels ministres ucraïnès i georgià en una declaració d'intencions de l'OTAN davant l'amenaça russa, tindrà sobre la taula el futur desplegament de noves forces en el flanc oriental.





En concret, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha apuntat a l'engegada de grups de combat a Romania i Bulgària, replicant el model d'aquestes unitats a Polònia i els bàltics.





En el marc de la resposta de l'OTAN a l'amenaça russa, en la qual ha mobilitzat forces i recursos aeris i terrestres addicionals en les seves missions de vigilància en el mar Bàltic i el mar Negre, a més dels batallons, Stoltenberg ha parlat de "un ajust a llarg termini" de les forces militars a l'est, per a això el president Emmanuel Macron s'ha ofert a liderar un nou grup de combat a Romania.





En tot cas, aquesta decisió està en una fase inicial i la pròpia OTAN ha indicat que no es produiria el desplegament d'aquestes tropes addicionals fins a la primavera. "Portaria una mica de temps realitzar el desplegament i definir el comandament i el control de tots els assumptes abans del potencial desplegament a Romania", ha matisat en una roda de premsa prèvia a la reunió.





La reunió dels titulars de Defensa de l'OTAN és de caràcter ordinari però es presenta com una cita important per comprovar l'unitat mostrada per l'Aliança Atlàntica fins al moment davant l'amenaça que representa la presència militar russa a les portes d'Ucraïna.





En aquestes setmanes, l'organització militar ha jugat un paper central per canalitzar la crisi amb Rússia, en mantenir reunions amb representants del Kremlin i respondre per escrit les demandes de Moscou.





L'OTAN ha alertat que a Ucraïna està en joc la seguretat a Europa i ha demanat voluntat al Kremlin per aconseguir un "terreny comú" amb el qual reduir el risc militar i augmentar el control d'armes i la transparència en les maniobres.





En tot moment, l'Aliança Atlàntica s'ha obert a dialogar amb Rússia sobre els preceptes de l'ordre de seguretat europeu però sense acceptar les exigències russes perquè l'OTAN no s'expandeixi a l'est d'Europa. Stoltenberg ha reclamat una vegada i una altra que la política de porta oberta de l'OTAN segueix vigent, defensant que ha portat democràcia i llibertat a diferents punts del vell continent.