Detingut un jove de 22 anys que va confessar l'assassinat d'una menor de 14 anys

Un jove de 22 anys està detingut a la comandància de la Guàrdia Civil de Jaén com a presumpte autor de la mort d'una menor de 14 anys. La família havia alertat de la desaparició de la menor, i a hores d'ara es desconeix si mantenia algun tipus de relació amb el detingut.





Segons informen fonts de la Guàrdia Civil de Jaén a Europa Press, Emergències 112 va rebre una trucada a les 21.36 hores d'aquest dimarts d'un home que assegurava que havia matat una dona a la zona del Castillo de la Mota, a la localitat d'Alcalá la Real (Jaén).





Fins al lloc dels fets es va desplaçar un equip de la Guàrdia Civil, que va trobar el presumpte assassí en aparent estat tranquil. Després de la trucada "no va col·laborar més", expliquen les citades fonts.





En el reconeixement de la zona, els agents van localitzar el cos d'una menor i en la primera inspecció ocular van confirmar que no tenia ferides d'arma blanca ni trets. En les properes hores se li practicarà l'autòpsia per determinar amb més precisió com va morir.





L'home està detingut a la Comandància de la Guàrdia Civil de Jaén i, de moment, no se sap si mantenia o no algun tipus de relació amb la menor assassinada.