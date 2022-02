Aragonès exigeix a Sánchez "generar confiança" a la taula de diàleg

Pedro Sánchez i Pere Aragonès en una de les trobades | @EP





El president de la Generalitat , Pere Aragonès , ha avisat el cap de l'Executiu, Pedro Sanchez , que la seva reelecció com a president en la propera legislatura dependrà exclusivament de l'independentisme i per aquest motiu li ha demanat “generar confiança” a la taula de diàleg si vol tornar a ser President del Govern .





En una entrevista concedida a TV3 , Aragonès, ha defensat que Sánchez és president gràcies al fet que els partits polítics independentistes han estat forts pel que ha advertit que “si de cara al futur ell vol continuar exercint responsabilitats a l'Estat, sap que haurà de tornar a parlar i arribar a acords, i la millor manera és generar confiança”.





Aragonès ha insistit que els acords d'investidura per constituir el Govern van fixar un marge per a la taula de diàleg que coincideix amb el final de la legislatura a l' Estat , quan "s'haurà de revisar" l'estat de la negociació i analitzar com avançar. Per això, ha pressionat Sánchez a avançar tant en l'àmbit de com Catalunya pot decidir el seu futur polític, com en l"àmbit antirepressiu", i ha assegurat que encara que es dilati la negociació no desapareixerà la voluntat de la ciutadania catalana de decidir a un procediment acordat i reconegut entre les dues parts.





A més, Aragonès ha recalcat que Sánchez no té una "majoria alternativa" a ERC per governar ja que creu que Sánchez ho va intentar amb l'aprovació de la Reforma Laboral i ho va aconseguir gràcies a l'error del diputat del PP , Alberto Casero .