El cupó de l'ONCE difon el Dia Internacional del Joc Responsable

El Dia Internacional del Joc Responsable protagonitza el cupó de l'ONCE de dijous, 17 de febrer, coincidint amb la data de celebració. La commemoració d'aquest dia data de l'any 2008 quan es va celebrar la primera edició organitzada per l'European Gambling and Betting Association (EGBA), des de llavors la seva repercussió i mitjans per a la difusió ha anat creixent.





Cupó de l'ONCE del Dia Internacional del Joc Responsable /@ONCE





Promoure formes saludables de relacionar-se amb els jocs d'atzar; oferir a la societat tota la informació possible sobre les conseqüències possibles d'un joc addictiu i sense control, així com del joc il·legal; analitzar sistemàticament els nivells de risc de tots els productes de loteria, sotmetent-los a un procés d'avaluació detallat; i vigilar i evitar l'accés a aquests de determinats perfils de clients són les claus que sustenten l'estratègia de Joc Responsable de l'ONCE.





A més, la responsabilitat davant de la societat com a operador de loteria responsable, segura i social no només va suposar la signatura fa més de 15 anys dels principis de Joc Responsable de l'Associació Europea de Loteries (EL), sinó a implantar un ambiciós Pla de Actuació anual en aquesta matèria, més enllà de la legislació estatal i europea, així com cercar importants aliats en el seu objectiu de desenvolupar una àmplia política de Joc Responsable.





Per tal de comprendre millor l'impacte que poden tenir els productes de loteria i la seva publicitat sobre jugadors amb problemes, així com per facilitar-los ajuda, l'ONCE manté des del 2010 un acord marc de col·laboració amb FEJAR, la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats , que reuneix més de vint associacions de tota Espanya.





D'altra banda, l'ONCE i la Universitat Complutense de Madrid van posar en marxa fa un any la primera Càtedra Extraordinària de Recerca sobre Joc Responsable i la seva Comunicació , una pionera iniciativa per promoure la comprensió de la ciutadania sobre les loteries responsables, la recerca al joc responsable i traslladar aquest coneixement als professionals que puguin estar relacionats amb aquesta temàtica.