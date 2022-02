L'OTAN insisteix que Rússia no ha retirat tropes de la frontera

Jens Stoltenberg @ep





El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assenyalat aquest dimecres que no es percep una desescalada militar russa a la frontera amb Ucraïna i ha recalcat que Moscou continua sense respondre per escrit a la darrera carta que ha enviat l'OTAN, que obriria la via diplomàtica per abordar qüestions de seguretat amb Rússia.





"No veiem cap retirada de tropes russes i això contradiu el missatge en favor dels esforços diplomàtics. Falta veure si hi haurà un replegament rus, veiem que han augmentat el nombre de tropes i que unes quantes més hi van de camí. Ara com ara no hi ha desescalada", ha assegurat taxatiu l'ex-primer ministre noruec abans de la reunió de ministres de Defensa de l'OTAN d'aquest dimecres i dijous a Brusselles.





En un moment en el qual Moscou afirma que ha començat a replegar les tropes que manté a la frontera i defensa continuar el diàleg amb els Estats Units i l'OTAN, Stoltenberg ha recalcat que l'Aliança Atlàntica segueix de prop l'evolució dels esdeveniments a les portes d'Ucraïna i Rússia manté els mitjans per poder desplegar una invasió sense previ avís.





"Que moguin alguns tancs no confirma una retirada", ha indicat el cap polític de l'OTAN, que ha recalcat que la tendència els darrers mesos és l'increment massiu de les capacitats militars russes en aquella zona.





Els ministres de Defensa de l'OTAN debaten aquest dimecres la situació a Ucraïna, arran de les creixents tensions amb Rússia pel seu desplegament militar a la frontera, i estudiaran si reforcen la seva presència a l'est d'Europa amb la creació de nous batallons de combat.





Sobre la taula també hi haurà els darrers anuncis del Kremlin sobre el replegament de les seves forces a Ucraïna i Bielorússia i la disposició a mantenir les negociacions diplomàtiques, un missatge que l'OTAN veu amb un "optimisme caut" però que considera que s'ha d'acompanyar d'una retirada real de tropes i dels equipaments pesats que mantenen viva l'amenaça russa contra el país veí.