Serveis mínims del 33% per la vaga d'autobusos a Barcelona aquest dijous

Bus de TMB @ep





La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha fixat en un 33% els serveis mínims per la vaga d'autobusos de Transports de Barcelona (TB) convocada aquest dijous per tots els sindicats presents al comitè d'empresa de 9 a 15 hores.





Segons l'ordre de serveis mínims que ha fet pública la Conselleria, "s'ha de mantenir el servei indispensable" i cobrir les sortides i les entrades des de les terminals d'inici i final dels trajectes.





Aquesta ordre no fa diferenciació per franges horàries, per això l'empresa pot distribuir el servei de forma irregular durant les hores d'atur, sempre que el còmput total no superi el 33% del servei.





Els sindicats CGT, SIT, ACTUB, CCOO, UGT i ACAT han convocat la vaga d'autobusos amb aturades al servei de 9 a 15 hores per demanar la dimissió de la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet , per reclamar la jubilació als 60 anys.





També demanen la dimissió de Bonet per la polèmica del conductor de la línia H16 acusat d'impedir baixar d'un bus dos adolescents el 23 de desembre passat, entre altres reivindicacions.