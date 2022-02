Diverses noies agredeixen una altra de 13 anys al sortir d'un institut i publiquen les imatges a les xarxes

Metro d'Usera, a Madrid @ep





Un grup de noies va donar una pallissa dijous passat a una altra, de 13 anys i nacionalitat equatoriana, quan sortia de l'institut Pedro Salinas, situat al districte madrileny de Usera, han confirmat fonts policials.





Els fets van tenir lloc minuts després de les 15 hores . La víctima sabia que estava amenaçada per un grup de noies i, com que tenia por, va avisar diverses amigues, de 13 i 15 anys, de fora de l'institut perquè la protegissin aquell dia . No obstant això, les agressores van ser igualment a per ella i la van copejar brutalment.





La víctima i les seves amigues van aconseguir refugiar-se al Metro de Usera, on van ser auxiliades per vigilants de seguretat, que van avisar la Policia Municipal, que en veure les ferides que presentava van trucar al Samur-Protecció Civil. En arribar, els sanitaris la van assistir i la van traslladar estable a l'Hospital Doce de Octubre en estat lleu.





Amb la descripció dels fets, els agents van localitzar la líder de les atacants, una altra noia de 13 anys i, per tant, inimputable, a prop del lloc. Encara que va negar que hagués participat en l'agressió, les imatges que van mostrar als policies una altra menor va demostrar que aquesta noia sí que hi era. Aquest vídeo violent ja havia estat publicat a xarxes socials.





A les imatges i testimonis després recollits, els agents van escoltar com les menors es retreien i criticaven per estar en bandes llatines i com la presumpta agressora els cridava a les altres nenes 'pencos', la forma despectiva com es coneix membres de la banda de els Dominican Don't Play (DDP), ha detallat el diari 'El Mundo'.





La Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació, creu que les agressores podrien ser simpatitzants d'aquesta banda llatina i voldrien entrar-hi. Ara investiguen si la víctima i les seves amigues també estarien en la mateixa situació dins una colla rival.