VÍDEO: Un tauró mata un banyista en una platja

Un tauró va atacar i va matar un banyista en una platja de Sydney i li va causar "lesions catastròfiques", asseguren fonts de la policia australiana i els serveis d'ambulància. Hi havia dotzenes d'altres persones a l'aigua en el moment de l'atac mortal amb testimonis horroritzats que van "vomitar" quan el depredador va atacar.





Els mitjans locals van dir que va ser el primer atac fatal d'un tauró a Sydney des de 1963. Sud.





"Oficials adscrits al Comando de l'Àrea de la Policia d'Eastern Beaches, amb l'assistència del Comando de l'Àrea Marina i Surf Life Saving NSW, van assistir i van localitzar restes humanes a l'aigua", assenyalen.





Fins ara, la policia no ha ofert informació sobre la identitat del nedador. Una portaveu de NSW Ambulance assegura que " desafortunadament, aquest pacient havia patit lesions catastròfiques i no hi havia res que els paramèdics poguessin fer" .





Un pescador que estava a prop relata que va veure un home amb un vestit de neoprè nedant per la badia, i que va ser arrossegat sobtadament sota l'aigua per un tauró “gran”. "Quan va caure, hi va haver moltes esquitxades", explica l'home a ABC News. "Va ser terrible. Estic tremolant. Continuo vomitant amb el record".





Un vídeo aterridor mostra desenes de pescadors i altres banyistes reaccionant després de veure l'atac inquietant. Es podia escoltar un cridar: "Algú acaba de ser devorat per un tauró. Oh, home! Oh, no! Això és una bogeria. És un gran tauró blanc", es pot escoltar un pescador cridant a les imatges.