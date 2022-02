El PSOE descarta una abstenció a Castella i Lleó per no ser els "pagafantas" del PP

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero; la ministra Portaveu i de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats, Héctor Gómez en una reunió de l'Executiva Federal del PSOE. - Marta Fernández Jara - Europa Press





El PSOE no afavorirà un govern del PP a Castella i Lleó amb la seva abstenció i des de les seves files asseguren que a l'organització no hi ha debat intern sobre això. " No serem els pagafantas del PP ", han assenyalat fonts socialistes que a més vaticinen que hi haurà entesa entre el partit de Pablo Casado i Vox i no caldrà una repetició electoral.





Els socialistes es desmarquen així de la possibilitat d'una abstenció que faciliti que el líder del PP a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, no es vegi obligat a comptar amb el suport de Vox, com han demanat els últims dies els alcaldes socialistes de Valladolid, Óscar Puente i de León, Antonio Díez.





Des del partit resten importància a aquestes declaracions i neguen que les opinions manifestades tinguin la capacitat de pressionar la direcció nacional del PSOE.





Per contra, remeten a les condicions plantejades aquest dimarts al Senat pel president del Govern, Pedro Sánchez, que va exhortar el PP a trencar els acords que té amb Vox en comunitats com Madrid, Múrcia i Andalusia per poder parlar d'una possible abstenció del PSOE a Castella i Lleó.





En aquest sentit han insistit que si el PP vol l'abstenció del PSOE, primer ho ha de demanar i després ha d'explicar per què. A més, fonts del PSOE han assenyalat que el PP està "en una trampa" a Castella i Lleó i subratllen que s'hi han ficat "ells sols" i que ningú els va obligar a convocar unes eleccions en què han perdut un soci de Govern com a Ciutadans per substituir-lo per Vox.





"PP I VOX HO TENEN FET"





D'altra banda, des del partit traslladen el convenciment que el PP i el Vox tenen pràcticament tancat un acord per governar conjuntament en aquesta comunitat, que inclou l'entrada de Vox a l'Executiu. "Ho tenen fet", han afirmat fonts del PSOE, que van més enllà i sostenen que el PP ha concedit al partit de Santiago Abascal totes les condicions que els han posat excepte "el portaveu del Govern".





En aquest sentit, des del PSOE pensen que la negociació es decidirà en el repartiment de "càrrecs" i la deslliguen de les primeres condicions que ha posat Vox per donar suport a Mañueco : la derogació de la llei de Violència de Gènere i del decret de Memòria Històrica de la Comunitat de Castella i Lleó.





Tot i això, des de la direcció nacional del PP s'han mostrat partidaris d'un govern en solitari de Mañueco. Aquest dilluns, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va sostenir que cal bandejar de la vida política la idea que la proporcionalitat en els vots o en els escons obtinguts en unes eleccions donen carta blanca per demanar entrar en un govern.





García Egea es va expressar així en ser preguntat sobre si pactaria amb Vox a Castella i Lleó i va afegir que al seu entendre, Alfonso Fernández Mañueco "té dret a governar en solitari".