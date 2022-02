Passar el Covid-19 aumenta un 72% el risc de patir insuficiència cardíaca

L'alta taxa de vacunació actual i la variant òmicron han fet que, malgrat que la sisena onada hagi generat més contagis que les anteriors, els casos hagin cursat, en general, de manera més lleu. El nombre d'hospitalitzats i morts ha estat alt, però la proporció respecte als casos diagnosticats ha estat molt més baixa que altres vegades. La majoria de persones infectades no han requerit atenció mèdica i els seus símptomes han estat molt lleus. Tot i això, tot el que ha passat el Covid-19 té un major risc de desenvolupar problemes de cor.





Una infermera amb una pacient a la UCI /@EP





Així ho apunta un estudi recent publicat a la revista Nature, que ha seguit els casos de 150.000 persones que van passar el Covid-19. S'hi recull que un alt nombre de persones que s'havia recuperat si més dificultat, va presentar després algun tipus de malaltia cardiovascular.





En concret, l'estudi va concloure que les persones que han passat el Covid-19, independentment de la gravetat amb què ho hagin fet, tenien un 52% més de probabilitats de patir accidents cerebrovasculars i/o un 72% més de risc de patir insuficiència cardíaca en comparació d'una persona que no s'hagi contagiat.





Els experts que van dur a terme l'anàlisi van insistir en allò que consideren el que és veritablement important del seu estudi: tant se val si s'ha passat el Covid-19 de manera asimptomàtica, si els símptomes han estat lleus o si han estat moderats o greus. Tampoc importa l'edat del pacient ni les patologies prèvies . L'increment del risc de malalties cardiovasculars es dóna en la mateixa proporció per a tothom. "No importa si ets jove o vell, no importa si fumes o no. El risc hi és", sentencia Ziyad Al-Aly, coautor de l'estudi i professor de la Universitat de Washington.





ESTUDIS ANTERIORS JA APUNTABEN A PROBLEMES DE COR





En estudis anteriors, investigadors ja havien apuntat això mateix: passar el Covid-19 podria comportar problemes de cor. “Aquesta troballa ressalta la importància de la prevenció davant la Covid-19 i suggereix que podria ser necessari un seguiment curós de qualsevol pacient que hagi experimentat una infecció per SARS-CoV-2, ja sigui simptomàtica o asimptomàtica”, deia un dels autors d'un altre estudi .





En alguns treballs es va parlar concretament de la miocarditis. Arran dels casos sorgits després de la vacunació amb els sèrums de Pfizer i Moderna, l'Institut de Recerca Clalit d' Israel, en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Harvard (Estats Units), va analitzar una de les bases de dades integrades de registres més grans sanitaris del món per examinar la seguretat de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la COVID-19.





Tal com us expliquem a Catalunyapress, es va descobrir que la miocarditis estava associada a la vacuna, però rarament: 2,7 casos excessius per cada 100.000 persones vacunades. En canvi, la infecció per coronavirus en individus no vacunats es va associar amb 11 casos excessius de miocarditis per cada 100.000 individus infectats.











També us parlem en aquest mitjà d'un altre treball, en aquest cas dirigit per científics de la Universitat Tecnològica de Nanyang ( Singapur ). Si escau, deien que les persones que havien sobreviscut al Covid-19, de vegades, corren un risc més gran de patir un atac cardíac, un accident cerebrovascular o una fallada orgànica quan els coàguls sanguinis bloquegen les artèries principals dels òrgans vitals.





Van descobrir que tots els pacients recuperats de COVID-19 presentaven signes de dany als vasos sanguinis , possiblement a causa d'una resposta immunitària persistent, que pot desencadenar la formació de coàguls.











EL RISC DISMINUEIX AMB EL TEMPS





Cal apuntar que des de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid van dur a terme una altra anàlisi que van publicar el mes de novembre passat després d'estudiar els casos de 367 pacients. En observar-los, van veure que sí que presentaven inflamació en el teixit del cor després de passar el Covid-19. Però van demanar calma, ja que també van determinar que aquesta inflamació disminuïa amb el temps i, normalment, no arribava a provocar problemes greus .





En aquell cas, un dels especialistes que ho va dur a terme va explicar que la inflamació es redueix perquè el causant, és a dir, el Covid-19, ja no es troba al cos.