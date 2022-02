Demanen aparcar la nova B-40 entre Terrassa i Granollers per "caducitat" d'un tràmit

Túnel de la B-40 @EP





La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), un grup opositor a la construcció d'aquesta via també coneguda com a B-40, ha sostingut que ha caducat el tràmit d'avaluació ambiental d'aquest projecte al tram entre Terrassa i Granollers i que, per per tant, no pot continuar endavant si no es torna a tramitar de nou.





Aquest resultat s'ha produït per efecte "del silenci administratiu" , ha explicat el membre de la plataforma, Toni Altaió, aquest dimarts en declaracions als mitjans.





El gener de 2021, la plataforma va sol·licitar al Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que resolgués sobre la finalització del tràmit i no va rebre resposta; el novembre del 2021 va presentar un recurs davant el Secretari d'Estat de Medi Ambient, que va confirmar per silenci positiu la caducitat.





Per tot això, Altaió ha sostingut que, d'acord amb la llei vigent, s'entén estimada la petició i d'aquesta manera "no es podrà aprovar inicialment l'estudi informatiu del tram entre Terrassa i Granollers (Barcelona)", tal com ho havien previst els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest any.





Ha recalcat que si es vol tornar a iniciar el procediment "haurà de començar des de zero" i ha destacat que això obre un nou escenari, encara que ha admès que no és nou del tot --amb anterioritat es van donar dues situacions en què els informes també van caducar-- però pot permetre revisar en profunditat el projecte.





En aquest sentit, ha reclamat "obrir espais de participació i concertació" perquè s'apliqui una visió actualitzada i compromesa, que aporti vectors territorials , socials, econòmics i ambientals, i ha instat que el Govern s'impliqui perquè el Govern abandoni la intenció de construir aquest branc de la via.





Un altre membre de CCQC, Manel Cunill, ha sostingut que la B-40 “forma part del passat, de fa més de 50 anys, quan es va planificar i ara pesen més els problemes ambientals”.





Altaió no ha descartat la via contenciosa administrativa o fins i tot la penal si es "transgredís un tema ambiental" i ha dit que no té sentit destinar ni un euro més al Quart Cinturó i sí fer-ho per vertebrar una xarxa de transport a la zona del Vallès Occidental i Oriental (Barcelona).