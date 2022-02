Els delictes a l'Hospitalet baixen un 12% i pugen un 82% les denúncies per incivisme

El conseller dInterior, Joan Ignasi Elena, lalcaldessa de LHospitalet, Núria Marín, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay presideixen la Junta Local de Seguretat de LHospitalet de Llobregat (Barcelona). - AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET





Els fets delictius a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) comesos el 2021 han baixat un 12% en relació amb el 2019, alhora que les denúncies per convivència i incivisme interposades per la Guàrdia Urbana han augmentat un 82% i les detencions un 4 ,9%.





Són xifres que ha destacat el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, amb l'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, en roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat de l'Hospitalet, que s'ha fet aquest dimecres , i a la qual també hi ha assistit la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay.





Marín ha plantejat a la Conselleria i a la Delegació del Govern incrementar el nombre d'efectius de Mossos i Policia Nacional per dotar més recursos a la ciutat i que es puguin sumar als agents de la Guàrdia Urbana.





En concret, ha detallat que en els darrers dos anys han incorporat 45 agents al cos de la Guàrdia Urbana, que ja disposa de 372 efectius, i que 20 estan a punt d'incorporar-se després de sortir de l'acadèmia, per això s'acosta a l'objectiu del Govern municipal d'arribar als 400 agents.





A aquests, vol sumar uns 75 efectius de Policia Nacional per abordar qüestions d'estrangeria i de competència nacional, i 325 de Mossos per assolir l'objectiu de 800 policies en total a la ciutat : “Necessitaríem aquest impuls i estabilitzar aquests recursos extraordinaris”.





Marín ha recalcat que treballen "units" per reforçar la seguretat, ha dit que li preocupen qüestions com els patinets elèctrics i les ocupacions, i ha insistit en la importància que les diferents administracions treballin conjuntament en benefici dels ciutadans.





"ANEM A L'UNA"





Elena ha posat en valor que Interior ha destinat 53 agents a l'Hospitalet els últims dos anys, ha assegurat que volen dedicar més esforços i agents policials per donar-li una "més estabilitat" a la ciutat, encara que ha advertit que es farà conforme arribin noves promocions.





A part de l'increment d'efectius, ha remarcat com a qüestions clau la seguretat, la coordinació, la lleialtat institucional, la proximitat, l'escolta, i ha assegurat: "Anem a la una. En qüestions de seguretat totes les administracions han d'anar a una".





DELICTES





Els delictes contra les persones han disminuït un 5,3%, els fets contra el patrimoni ho han fet un 14,9% i els relacionats amb l'ordre públic han baixat un 12,1%.





Els robatoris amb violència i/o intimidació han disminuït un 18,6%, els robatoris amb força a domicili ho han fet un 51,1% i, per contra, han augmentat un 33,6% els delictes contra la salut pública.





D'altra banda, han augmentat en un 44% les detencions realitzades per la Guàrdia Urbana respecte al 2019 i en un 74% les denúncies relatives a la normativa sanitària per la Covid, sent el consum d'alcohol a la via pública i l'incompliment del confinament les sancions més imposades.





Els delictes de tràfic de drogues i seguretat viària s'han incrementat un 34% i un 54% respectivament, l'accidentalitat s'ha reduït un 8% i s'han detectat 183 accidents en què es van veure involucrats patinets elèctrics.