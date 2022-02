Les antigues ocelleries de la Rambla de Barcelona aspiren a ser Patrimoni de la Unesco

Arxiu - Xavier Cuenca, membre de la tercera generació de la família propietària de cinc de les antigues ocellaries. - EDUARDO PORRAS - Arxiu





Les 11 antigues ocelleries de la Rambla de Barcelona han impulsat una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per protegir-les, en què proposen al Parlament declarar el mercat dels ocells d'aquesta via Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya per la Unesco.





Ho ha explicat el portaveu dels antics ocellaires de la Rambla i membre de la família propietària de cinc de les parades, Javier Cuenca.





Les ocelleries conserven la seva estructura al mig de la Rambla i acullen diferents establiments comercials després que se'ls prohibís la venda d'animals.





L'Ajuntament de Barcelona preveu retirar aquests establiments de la Rambla en el marc de la remodelació del passeig --que està previst que s'iniciï aquest 2022--, al·legant que les concessions de les parades han caducat, i segons Conca, aquest gener en van rebre una notificació que els informava que havien de lliurar les claus de les parades en el termini d'un mes.





Cuenca també ha assegurat que la Sindicatura de Greuges de Barcelona va instar el consistori a dialogar, però que davant la seva suposada negativa a fer-ho i després de presentar els paradistes diversos contenciosos --encara no resolts-- contra la resolució del Govern municipal de declarar exhaurides les concessions , han demanat una mediació judicial conjunta.