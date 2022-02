El Suprem declara nul l'acomiadament d'una treballadora després d'anunciar el casament per "discriminatori"

Tribunal Suprem @ep





El Tribunal Suprem (TS) ha declarat nul per "discriminatori" l'acomiadament d'una treballadora de l'Associació Clúster Alimentari de Galícia (Clusaga) que va anunciar la intenció de sol·licitar el permís per matrimoni perquè es casaria.





En una decisió amb data del passat dia 3 de febrer, la Sala Quarta del Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació presentat per Clusaga contra una sentència dictada pel Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) el juny del 2020 i confirma la nul·litat del acomiadament.





L'alt tribunal recorda que la discriminació per raó d'estat civil és proscrita pel legislador ordinari, com recull l'article 4 de l'Estatut dels Treballadors, i pel constitucional, com apareix a l'article 14 de la Constitució Espanyola.





En concret, l'empleada va comunicar a l'empresa on treballava la seva intenció de sol·licitar el permís per matrimoni . L'ocupador li va comunicar llavors que el contracte finalitzaria tres anys després, en concloure el projecte en què s'exercia la treballadora. Tot i això, l'empresa va acordar el seu cessament per fi de contracte.





La Sala Quarta del Tribunal Suprem va tractar aquest cas a la sessió del 2 de febrer, en què el magistrat Sempere Navarro, ponent, va recalcar que no es discutia la temporalitat del contracte o l'existència d'un acomiadament, sinó si aquest era nul o improcedent . La resposta va ser considerar-ho nul, en entendre que es va produir "com a reacció a l'anunci que la treballadora realitza sobre el seu futur matrimoni".





La sala basa la seva conclusió que la llista constitucional de les circumstàncies davant de les quals es prescriu la discriminació, l'article 14 de la Constitució, és oberta. Per això, sosté que "adoptar una decisió pejorativa per a una treballadora com a conseqüència que anuncia o contrau matrimoni és, senzillament, infringir-li un tracte discriminatori i oposat a l'article 14 de la Constitució Espanyola".