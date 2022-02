RTVE impulsarà la celebració de Hispavisió, un festival semblant a Eurovisió amb països de parla hispana

(ID) El president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero; el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares i el president d'ATEI, Gabriel Torres, participen a la clausura del I Fòrum Iberoamericà de Servei Públic Au - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press





Radiotelevisió Espanyola (RTVE) impulsarà la celebració d'Hispavisió, un festival similar a Eurovisió en què participaran països de parla hispana, i el Brasil i Portugal com a convidats. Està previst que la primera edició tingui lloc el 2023, a la ciutat de Cartagena de Indias (Colòmbia).





Així ho ha anunciat aquest dimecres el president de la Corporació pública, José Manuel Pérez Tornero , en una roda de premsa prèvia a la clausura del I Fòrum Iberoamericà de Servei Públic Audiovisual, organitzat per RTVE, amb la col·laboració de l'Associació de les Televisions Educatives i Culturals Iberoamericanes (ATEI).





Per a l'organització del festival Hispavisión, segons ha explicat José Manuel Pérez Tornero, es constituirà un grup de treball que decidirà els detalls de la competència musical iberoamericana: sistema de participació, votacions, seus que acolliran el festival, etc. Segons ha comentat el president de RTVE, Hispavisión seria "una cosa força semblant" a Eurovisió, on hi hauria unes eliminatòries per països.





En un acte celebrat a l'Institut Cervantes i conduït per la directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre, el president de la Corporació ha assegurat que hi ha una "convicció" que es pot fer "molt" al món de la música , després de l'experiència "molt positiva" que ha suposat l'organització del Benidorm Fest, el concurs per seleccionar el representant d'Espanya a Eurovisió.





" Hem demostrat que podem donar ales a la música popular espanyola ", ha declarat Pérez Tornero, que ha posat èmfasi que "el gran canvi" que ha representat el Benidorm Fest és que "els autors no són captius de cap discogràfica --excepte que ells vulguin fer algun contracte-- ni RTVE es queda amb cap dret de les cançons".





Es tracta d'una de les qüestions en què s'ha acordat treballar de manera conjunta, després de les dues jornades de debat i anàlisi que han tingut lloc a Madrid, amb representants de RTVE i les radiotelevisions públiques iberoamericanes principals per abordar qüestions com els reptes que planteja un futur cada vegada més digitalitzat o la importància de la cultura als mitjans de comunicació públics.





CANAL IBEROAMERICÀ DE CULTURA I PERIODISME





Un altre dels punts sobre els quals s'ha acordat continuar avançant, segons ha avançat el president de RTVE, passa pel llançament d'"un canal iberoamericà de cultura i periodisme de qualitat de referència per a Amèrica Llatina", amb la col·laboració i la cooperació dels mitjans iberoamericans "d'igual a igual". Aquest canal, com ha indicat Gabriel Torres, president d'ATEI i director del Sistema Universitari de Ràdio, Televisió i Cinematografia de la Universitat de Guadalajara (Canal 44 i Ràdio UDG), s'alimentarà de continguts produïts a Amèrica.





Així mateix, Pérez Tornero ha assenyalat que, partint de la premissa que la formació és un tema central, l'Institut de RTVE "es posarà al servei de la comunitat iberoamericana de servei públic audiovisual"; i ha afegit que, en matèria de cinematografia, també es treballarà per fomentar la producció i cooperació a festivals, premis, promoció. "Va molt més enllà del que és la simple producció d´una pel·lícula", ha destacat.





D'altra banda, el president de la Corporació pública ha anunciat que faran un "esforç enorme per impulsar la ciència i la tecnologia d'àmbit iberoamericà", a partir d'un canal. Gabriel Torres ha afirmat que hi ha una demanda social de periodisme científic, sobretot després de la pandèmia.





"REFUNDAR" EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL





José Manuel Pérez Tornero ha explicat que una de les conclusions del Fòrum ha estat que cal “refundar” el servei públic audiovisual de forma conjunta amb les radiotelevisions públiques iberoamericanes perquè estan “units per una llengua i una cultura”; perquè tots els països estan en un procés de transformació digital; i perquè “està en joc la identitat cultural”. "Aquestes són les conviccions que han sortit reforçades", ha subratllat.





Gabriel Torres, president d'ATEI i director del Sistema Universitari de Ràdio, Televisió i Cinematografia de la Universitat de Guadalajara (Canal 44 i Ràdio UDG), ha posat sobre la taula la “voluntat” de les principals radiotelevisions públiques iberoamericanes de treballar amb RTVE, "referència i orgull per als llatinoamericans".





La clausura del Fòrum ha anat a càrrec del ministre espanyol d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que ha dit que "cal donar suport a la indústria de la comunicació perquè pugui seguir, a través d'una política d'aliances , consolidant un autèntic espai de comunicació a l'àrea europea i d'Amèrica Llatina i el Carib".





"Avui el desafiament és molt gran, més que fa anys perquè la revolució digital, la irrupció de les xarxes socials han canviat la manera com accedim a la informació. Els riscos sociopolítics a què ens enfronta la desinformació i també el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial, ens obliguen a tots a renovar-nos i a fer front a reptes que són molt recents”, ha manifestat Albares.