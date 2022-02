Aznar veu impossible la independència de Catalunya i li demana deixar "el terreny del que és irrealitzable"

José María Aznar @ep





L'expresident del Govern José María Aznar ha afirmat aquest dimecres que la independència de Catalunya és impossible i ha demanat que la política catalana abandoni "el terreny del que és impossible i del que és irrealitzable".







" No hi ha autogovern per a Catalunya possible sense Espanya, no hi ha Europa possible sense Espanya, no és possible ni serà possible la independència a Catalunya a més no és desitjable ", ha afirmat durant un dinar col·loqui del Cercle Eqüestre de Barcelona al cicle 'Agendes creuades Madrid-Barcelona'.





Aznar ha defensat que a la política catalana li ha anat bé quan s'ha mogut tant com sigui possible, però malament "quan Catalunya s'ha mogut al terreny de l'impossible i irrealitzable".