Rocío Carrasco 'tanca' la porta a Gloria Camila: "Necessito temps. M'he de recompondre"

Rocío Carrasco amb Gloria Camila de petita @ep





Rocío Carrasco ha visitat aquest dimecres 'El programa de Ana Rosa' i, a més de confessar que ha decidit deixar de banda la seva filla Rocío Flores i no tornar a parlar del que va passar entre elles perquè només genera dolor a totes dues, i revelar que divendres es descobriran 48 documents en què Rocío Jurado narra de forma descarnada les seves vivències i el seu patiment amb Antonio David Flores , ha respost a Gloria Camila .





La filla d'Ortega Cano va allargar la mà a la seva germana aquest dilluns a 'Ja son las 8', assegurant que si Rocío la cridés li agafaria el telèfon i demanant que si us plau li expliqués la veritat del perquè de la seva ruptura radical amb tota la família: "Prefereixo saber la veritat encara que em faci mal" assegurava.





Unes declaracions a les quals Rocío ha respost, assenyalant que "no fica Glòria al mateix sac" que a la resta del clan, però afirmant que la seva germana és una "dona jove que està influenciada i mediatitzada" amb què, de moment , no es veu capaç de tenir un acostament.





"Em fa molta gràcia perquè hi ha un abisme entre el que es diu i el que es fa" ha apuntat Rocío, que no ha dubtat a fer un tens retret a Glòria per la seva manera de procedir quan es va dir a la televisió - "jo mai vaig dir res" ha destacat - això dels manuscrits de Rocío Jurado: "Quan surt això entenc que s'espanti, però en comptes de trucar-lo va a un jutjat a demanar els documents". "Entenc que tingui aquesta necessitat, però la podia haver mostrat d'una altra manera", ha assegurat.





La porta està oberta a tenir aquesta conversa pendent amb la seva germana? Rocío ho té clar: "Si es dóna la conversa cal donar-li molt de temps". "M'he de recompondre, he de treballar en mi. He començat a viure i a deixar de malviure fa 6 mesos, estava sota terra, i necessito uns temps i una recuperació emocional" , ha confessat, explicant que, encara que està "fort i molt millor", "no estic recuperada al 100%, em queda camí per recórrer".





A més, i sense aclarir a què es refereix perquè serà una cosa que descobrirem a la segona part de la seva docusèrie, Rocío sí que ha deixat clar que té "documentada" la seva veritat sobre per què es va allunyar voluntàriament de la seva família i és una cosa que a Glòria. li farà mal”.