El Parlament crea un grup de treball amb experts per estudiar l'impacte de la pandèmia a les residències

Façana Parlament @ep





La Comissió de Drets Socials del Parlament ha aprovat aquest dimecres la creació d'un grup de treball d'experts sobre l'impacte del Covid-19 a les residències, amb els vots a favor del PSC, ERC, Junts -partits que ho han proposat- - i Vox, i l'abstenció de la CUP, comuns i Cs.





Cada grup parlamentari podrà proposar un expert que formarà part del grup de treball, encapçalat per la mateixa presidenta de la Comissió de Drets Socials, Mónica Ríos (PSC), i que podrà reunir de manera autònoma o amb els diputats per esbrinar “què va ser el que va passar", segons el diputat socialista Raúl Moreno.





Els centres residencials catalans han registrat 9.628 defuncions des de l'inici de la pandèmia derivades del Covid-19 , amb dades el 14 de febrer, ha explicat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, en una sessió informativa en aquesta comissió.





Cervera, que ha comparegut per valorar l'impacte de la cinquena i la sisena onada del Covid-19 a les residències de gent gran, ha assegurat que la vacuna i els cribratges han estat les eines principals de les dues últimes onades.





Ha detallat que, durant la primera onada, encara que no es comptava amb tants PCR ni test d'antígens ràpids (TAR), hi va haver 14.857 casos i 5.963 defuncions, mentre que en aquesta última onada s'han registrat 15.000 casos més i 401 defuncions.





La consellera ha afirmat que la variant òmicron ha entrat en gran mesura a les residències, però els efectes de la vacuna han evitat lamentar un nombre de defuncions tan elevat com el de les primeres onades , segons la seva opinió.





PROTOCOLS





Pel que fa als protocols, ha dit que les residències "han de començar a ser espais més oberts", referida a les mesures de convivència i visites.





Raúl Moreno (PSC) ha criticat la disparitat de criteris, l'excés de protocols i la manca de mecanismes de control dels centres, i ha demanat que apliquin "algunes" de les 58 propostes aprovades al Ple monogràfic de residències de juliol de 2020 .





La diputada dels comuns Jessica González ha demanat un canal de comunicació "fàcil" perquè les famílies puguin dirigir les queixes a la Generalitat si es vulnera el dret a tenir un contacte normalitzat amb els seus familiars.





La diputada de Vox Maria Elisa Garcia ha retret a la consellera que Catalunya tingui "les mesures restrictives més severes d'Espanya" i ha considerat que no tenen informació dels centres i la seva gestió és opaca.





Segons la CUP, la majoria de places residencials estiguin gestionades per empreses i entitats privades que "rebaixen les condicions laborals dels treballadors", tenen horaris abusius --ha sostingut la diputada Basha Changue-- i, també en les paraules, degraden les condicions dels residents amb menys cura, menys higiene i pitjor alimentació.





A la seva intervenció, el diputat Joan García (Cs) ha subratllat que "s'ha perdut el control i la gestió de les residències concertades per la Generalitat" , però creu que el model públic privat pot funcionar amb una millora del model a càrrec de la conselleria.





VACANCES I INFÀNCIA





La titular de drets socials també ha explicat la partida de 600.000 euros perquè uns 7.000 nens en situació vulnerable puguin participar en activitats de lleure educatiu durant les vacances; el programa 'L'Estiu és teu' beneficiarà 1.300 més amb 500.000 euros; i el programa per a nens amb discapacitats Respir, que augmenta el pressupost fins als 300.000 euros per superar la xifra de 96 monitors addicionals contractats l'estiu del 2021.





Moreno (PSC) ha afirmat textualment que troba a faltar quina és l'estratègia per fer front a la pobresa infantil del Govern, i Changue (CUP) ha insistit, sobre els contractes programa, que es garanteixin els recursos humans perquè els ens locals puguin implementar-los.





Des de Vox, han considerat que l'administració a Catalunya no ha adequat i dirigit les seves accions cap a una perspectiva de famílies; els 'comuns' han criticat que el model no funciona perquè no redreça les causes estructurals de la pobresa infantil i, alhora, Cs veu insuficient l'increment dels recursos econòmics per a l'oci educatiu.





La Comissió de Drets Socials del Parlament també ha aprovat el dictamen de la proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional, el debat i la votació final del qual s'abordaran en el ple previst per al 22, 23 i 24 de febrer.