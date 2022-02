L'Hospital Universitari Sagrat Cor i Eurecat acorden col·laborar en investigació i desenvolupament tecnològic

Hospital Sagrat Cor de Barcelona/@Wikipedia









L' Hospital Universitari Sagrat Cor , en col·laboració amb la direcció de Projectes i Millora Contínua, ha subscrit un acord marc de col·laboració amb el centre tecnològic Eurecat per al desenvolupament d'activitats de recerca científica i desenvolupament tecnològic en salut.





Aquest conveni estableix la cooperació en l'execució de projectes i programes de recerca, la col·laboració en aspectes tècnics i comercials, incloent-hi la promoció de projectes pilot i de demostració, així com en la validació, proves de concepte i desenvolupament de prototips en projectes centrats en dispositius mèdics. Ambdues organitzacions també col·laboraran a valorar iniciatives conjuntes amb l'objectiu comú d'aportar iniciatives d'innovació en salut a l'entorn empresarial i productiu.





Cal recordar que Eurecat és el Centre Tecnològic de Catalunya que aglutina l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 50 milions d'euros anuals i presta servei a prop de 2.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa a més de 200 grans projectes consorciats d'R+D+i nacionals i internacionals d'alt valor estratègic i compta amb 153 patents i 8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.