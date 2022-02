Meteored adverteix que es podria obrir un "gran forat" a la capa d'ozó a l'hemisferi nord

Meteored avisa que la capa d'ozó, mesurada l'11 de febrer de 2022, apunta que es podria obrir un forat a la capa d'ozó a l'hemisferi nord. - METEORED





Un " gran forat " a la capa d'ozó podria obrir-se a l'hemisferi nord, per l'augment de gasos com el clor o el fluor que pot alterar la concentració d'ozó, segons informa el portal meteorològic Meteored , que ha començat a intuir una disminució de la densitat de l'ozó sobre el pol nord i avisa que aquesta circumstància pot provocar que la radiació ultraviolada sigui més perjudicial.





La capa d'ozó és una capa de l'estratosfera que acull més concentració d'aquest gas respecte a la resta de l'atmosfera. La màxima densitat apareix a l'estratosfera mitjana i baixa, entre els 20 i 30 quilòmetres d'altitud, on absorbeix amb facilitat la radiació perjudicial del Sol.





A més, el meteoròleg Víctor González, precisa que la mateixa circulació atmosfèrica que està provocant la sequera a Espanya, lligada a un vòrtex polar molt potent, aviat podria provocar un gran forat a la capa d'ozó a l'hemisferi nord.





La concentració de la capa d'ozó no es distribueix per igual, de manera equitativa a l'atmosfera i és als pols on presenta els seus mínims. Així, les variacions de concentració són periòdiques en funció de l'època de l'any, essent més baixa a l'hivern. També es pot veure alterada per altres gasos com el clor o el fluor que, com a conseqüència de l'activitat humana o causes naturals, poden elevar-ne la concentració.





En aquest context, explica que els vidres de gel actuen com un catalitzador i faciliten que els compostos amb clor reaccionen amb l'ozó i aquests vidres es creen als punts més freds de l'estratosfera, on la manca de vapor d'aigua facilita la cristal·lització creant els núvols estratosfèrics polars. Aquestes circumstàncies apareixen sobre els pols i en els moments en què l'estratosfera inferior és més freda.





Durant aquest hivern el vòrtex polar s'ha mantingut fort i estable aquest hivern, tant a la troposfera com a l'estratosfera interior, sense oscil·lacions ni trencaments greus, i amb velocitats de vent molt elevades.





A més, afegeix que les temperatures al centre del vòrtex estan arribant a valors de -70 ºC a 10 hPa de forma persistent i és possible que es mantinguin així les properes setmanes.





El portal meteorològic explica que en trobar-se en un vòrtex estable, l'aire fred no es traslladarà i mantindrà la creació de vidres de gel i la manifestació de núvols estratosfèrics polars les properes setmanes, cosa que avivarà la devastació de l'ozó estratosfèric disminuint-ne la concentració.





En aquest context, destaca que en els darrers mesuraments realitzats l'11 de febrer s'han vist els primers signes d'esgotament de l'ozó, podrien ser l'inici del gran forat en aquesta capa.





No obstant això, per a Meteored això no és la primera vegada que passa i recorda que el març del 2020 es va donar una situació molt semblant en què la velocitat de destrucció de l'ozó estratosfèric va superar el de la seva regeneració. Aquesta situació es dóna de vegades durant l'hivern, però aquell cas va ser excepcionalment intens i va donar lloc a un forat amb una magnitud mai mesurada sobre l'Àrtic.





Meteored avisa que aquests escenaris poden tenir conseqüències "mesurables" ja que la radiació ultraviolada resulta ser més perjudicial, però afegeix que "afortunadament" les alteracions a la capa d'ozó no solen sortir de latituds altes i tendeixen a reconstruir-se segons transcorre la primavera. En tot cas, insisteix que si segueix, aquest fenomen pot acabar sent "insòlit".