La Policia Nacional investiga Verónica Echegui per adquirir un passaport covid fals

Álex García i Verónica Echegui a la gala dels Goya @ep





Agents de la Policia Nacional estan desenvolupant una nova fase en el marc de l'operació ' Jenner ' contra les inscripcions fraudulentes al Registre de Vacunació del Covid-19, que ascendeixen de moment a 2.200, entre els quals es troben actors com Verónica Echegui , que va rebre un premi Goya dissabte passat i el seu xicot, Álex García ; concursants de televisió com Abraham García o aluniceros com 'El Troll', han informat fonts policials.





En aquesta nova fase han aparegut com a beneficiaris d'aquesta xarxa fraudulenta els noms de l'actriu Fernández de Echegaray, més coneguda com a Verónica Echegui, de 39 anys, famosa per protagonitzar la pel·lícula 'Yo soy la Juani' i que va rebre aquest dissabte un premi Goya al Millor Curtmetratge de Ficció 'Tótem Loba'.





També estaria involucrat el seu xicot, el també actor Álex García Fernández, que igualment va participar a la Gala dels Goya a València, un esdeveniment en què era obligatori presentar el passaport Covid per normativa de la Comunitat Valenciana. I el concursant de televisió Abraham García, guanyador del programa 'Supervivientes' el 2014.





D'altra banda, estan sent investigats dos aluniceros: 'El Troll' i 'El Bosco' . El primer, Ismael AV, també anomenat com 'El Isma', va ser detingut el mes de març passat per robar, en connivència amb el transportista, un camió amb telèfons mòbils i tauletes valorades en 4 milions d'euros. Té 39 anys, desenes d'antecedents policials i s'ha convertit en el successor de l'al·lunicer assassinat 'Niño Saéz'.





Per la seva banda, Rubén SA, àlies 'El Bosco', vallecà de 34 anys, era conegut fa anys per la Policia Nacional perquè comandava lladres de cotxes en concessionaris i també de peces de roba i altres articles de luxe encastant cotxes a botigues de la ' Milla d'Or' de Madrid.





Així mateix, segons les mateixes fonts, altres dels investigats estarien relacionats amb torçades ultres del Reial Madrid i Barcelona FC . com Antonio MM, 'El Niño' i Ricardo M., dels Boixos Nois, condemnat per homicidi i tràfic de drogues. També hi apareixerien altres persones del món del cinema, la música, l'esport i les finances.





DETENCIÓ D'ALTRES QUATRE PERSONES





L'operació ha conclòs amb la detenció de quatre persones més involucrades en la branca espanyola. Els arrestats actuaven com a intermediaris, arribant a captar 600 persones investigades per obtenir il·lícitament la pauta completa de vacunació, sumant de moment un total de 2.200 inscripcions fraudulentes al Registre Nacional de Vacunació, resultants de la suma anterior.





Les indagacions policials que havien començat el mes de gener passat amb una primera fase d'operació 'Jenner' havien suposat la desarticulació de la branca espanyola d'aquesta organització criminal amb l'arrest de set persones, com a presumptes responsables dels delictes de falsedat documental i contra la salut pública. Entre ells, una infermera d'un hospital madrileny que ha negat els fets i ha assegurat que li van robar les claus.





Els agents van constatar llavors la inscripció fraudulenta de 1.600 persones al Registre Nacional de Vacunació, després de comprovar la implicació de personal sanitari que introduïa persones no vacunades que obtenien un codi QR per aconseguir el certificat de la pauta completa contra la Covid-19.





CAPTAVEN A EMPRESARIS I COL·LECTIUS ANTIVACUNES





Els agents van prosseguir amb la investigació per identificar nous implicats, finalitzant amb l'arrest de quatre persones més entre la setmana passada i aquesta que actuaven com a intermediaris a la xarxa criminal.





D'una banda, entre els detinguts hi ha una dona, que captava empresaris de diferents parts del territori nacional i altres col·lectius antivacunes o de caràcter negacionista que no volen vacunar-se però volen moure's per Europa i Espanya sense problemes. Pel que sembla, pagaven entre 200 i 1.000 euros per un certificat o per un passaport Covid a través de criptomonedes.





Així mateix, també funcionant com a intermediaris, els altres tres arrestats van arribar a captar 600 clients perquè fossin registrats il·legalment com a vacunats. Com a resultat de les indagacions, s'ha contrastat la utilització il·lícita d'altres claus diferents de les investigades a la fase anterior, amb què s'hauria registrat aquests nous clients.





Aquesta fase, anomenada operació 'Jenner', està basada, per tant, en la importància i gravetat de l'entrada il·legal al Registre Nacional de Vacunació per inscriure com a vacunats persones que no ho estan.





Fins ara la investigació suma per tant onze persones detingudes com a presumptes responsables dels delictes de falsedat documental i contra la salut pública, acumulant un total de 2.200 investigats per haver obtingut el passaport COVID de forma fraudulenta.





L'operació, iniciada amb una primera fase en què es va aconseguir determinar la relació amb organitzacions franceses per la falsificació dels codis QR, continua oberta amb una darrera i tercera fase centrada a fer les detencions dels principals membres de l'organització.





CARES CONEGUDES ENTRE ELS INVESTIGATS





La primera fase de l'operació, que es va donar a conèixer el 25 de febrer, incloïa entre els investigats per la policia com a suposat benefactor d'un passaport Covid il·legal l'Omar Montes. De fet, segons han confirmat les mateixes fonts, el cantant ha comparegut aquest dilluns a la comissaria de Moratalaz per aquest assumpte, malgrat que va comentar a la premsa que havia anat a renovar el seu DNI.





Entre altres investigats apareix Ana María C., més coneguda com 'La Reina de la Coca', que va arribar a vendre en un any 100 quilos d'aquesta droga i ha estat arrestada moltes vegades, l'última el 2014. També hi ha l'altre famós al·luciner i butroner SRG, conegut com Moli. El vell delinqüent, també relacionat amb el narcotràfic, mortalment una persona a la fuga i va passar uns anys a la presó.