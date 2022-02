CCIES: " ​Aigües de Manresa només pot obtenir encàrrecs directes de gestió de l’Ajuntament de Manresa"

Aigües de Manresa acorda amb etecnic un estudi de descarbonització de flota/ @Etecnic





Des de fa anys, Aigües de Manresa, SA, societat pública de l’Ajuntament de Manresa, ha pretès expandir la seva activitat en altres municipis. I per això, davant de les declaracions de diversos Ajuntaments del Bages, contra el CCIES , la Cámara de Concesionarios Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos, l'entitat ha volgut dir el següent:











1. CCIES té entre les seves finalitats la del foment del model concessional com a aliança estable i collaborativa entre els poders públics i les empreses privades per a la gestió eficient i sostenible de les infraestructures i els equipaments públics i per a la prestació dels serveis d'interès general. Així mateix, CCIES promou i defensa les bones pràctiques dels poders públics en les decisions sobre la gestió d'infraestructures, equipaments i serveis públics, vetllant per la viabilitat i sostenibilitat dels projectes i la transparència i objectivitat dels procediments administratius.







2. CCIES ha tingut coneixement que diferents ajuntaments de la comarca del Bages han vingut encarregant la prestació de serveis a l’empresa Aigües de Manresa, SA, sense cap procediment de licitació pública.





3. Aigües de Manresa només podria obtenir encàrrecs directes de gestió de serveis públics sense licitació per part de l’Ajuntament de Manresa però en cap cas de cap altre municipi, com així ha estat indicat per l’Autoritat Catalana de la Competència, la Comissió Jurídica Assessora i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





4. És per això, que CCIES ha demanat informació sobre els procediments administratius seguits pels municipis per tal d’encarregar a Aigües de Manresa la prestació del servei d’abastament d’aigua potable a l’empara de la normativa de transparència i d’informació pública i bon govern.





5. Exercir el dret d’accés a la informació pública no pot ser considerat en cap cas com una actuació intimidatòria o una coacció. Entenem que les Administracions han de vetllar perquè la seva actuació sigui el més transparent possible i han d’afavorir l’accés de tota aquesta informació pública a la ciutadania.





ELS ANTECEDENTS D'AQUESTA MALA PRAXIS PÚBLICA