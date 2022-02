Ordre de detenció i presó per a l'acusat de difondre fotos de la víctima de la "manada"

Els membres de la manada / @EP





Una jutge penal de Barcelona ha ordenat la detenció i l'ingrés d'un veí del barri barceloní d'Horta-Guinardó per haver difós a través d'Internet la imatge de la víctima de 'La Manada' de Pamplona.







L'advocat de l’imputat, Éric C. T. G., ha renunciat a la seva defensa després de que aquest no s'hagi presentat al judici que s'havia de celebrar a la Ciutat de la Justícia. Davant aquesta incompareixença, la fiscalia i les acusacions, tant la particular com la popular, n'han reclamat l'arrest i empresonament,





Després de la incompareixença, la jutgessa ha suspès el judici i ha ordenat, a petició de la Fiscalia i de l'acusació particular, la immediata detenció i ingrés a la presó d'Eric, que afronta una petició de dos anys i mig de presó.





La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per un delicte contra la integritat moral i acusa aquest veí de Barcelona de difondre dades i imatges de la víctima per a “burlar-se” d'ella i crear-li “inquietud moral”. En tres publicacions d'internet en la primavera de 2017, Eric va divulgar una còpia del DNI amb el seu nom i cognoms i la zona on vivia. També va publicar fotografies que ja havien aparegut en fòrums de la xarxa i que procedien de xarxes socials de la víctima i els seus amics. Una dels imatges mostrava un dels moments de la violació que va sofrir dins d'un bloc de pisos de Pamplona. Agents del Cos Nacional de Policia (CNP) van aconseguir identificar-li.







En la seva declaració com imputat, el veí de Barcelona va al·legar que va "copiar i enganxar" de pàgines ja existents on sí s'havien publicat directament fotografies i missatges de la jove que va ser violada a Pamplona l'estiu de 2017.