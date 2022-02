França aposta fermament per la recuperació del seu sector turístic

Palau dels Papes a Avinyó @ep





Dormir com un pontífex al palau dels papes a Avinyó o fer-ho a l'Hotel du Palais de Biarritz, regalat per Napoleó III a l'emperadriu, ia qui agradava anar a estiuejar Eugenia de Montijo, són algunes de les moltes propostes del turisme francès per al 2022. Un sector de l'activitat econòmica per al qual el govern de París ha fet una forta aposta en favor de la recuperació amb el pla que es desenvoluparà al voltant de cinc eixos principals: l'atracció de talents, a la qual es dedicarà una inversió de deu milions d'euros, el reforç de la resiliència al sector, la potenciació dels atractius turístics, la transformació verda amb una nova classificació sobre sostenibilitat i la promoció de la destinació França a l'estranger en què s'invertiran vint milions de euros. Així ho va explicar el cònsol de França a Barcelona durant la celebració del Mediatour 2022, una trobada organitzada per A Tout France en què van intervenir diverses regions i ciutats franceses i que s'ha celebrat a Barcelona.





Dominique Maulin-Diabira, directora d'A Tout France a Espanya i Portugal, va explicar la campanya “Explore França” que promourà el lema de “El que realment importa” i inclourà 1'4 bilions d'impressions de continguts, setze esdeveniments, 49 recepcions i , entre altres aspectes, ressaltarà Grenoble i Bordeus com a capitals verds o la condició del parc natural dels Vosges, amb el poble de Ventron, com a patrimoni de la Humanitat. També va destacar els esdeveniments gastronòmics que tindran lloc aquest any, entre ells les inauguracions de la Ciutat de la gastronomia i els vins a Dijon i la Ciutat dels climes i els vins a Borgonya/Beaune i va recordar la celebració d'importants esdeveniments esportius com Roland Garros , la Volta de França o Formula 1.





Dominique Maulin-Diabira, directora d'A Tout France a Espanya i Portugal







A Avinyó, i a part de la possibilitat de passar una nit al palau papal, es poden fer moltes coses més com va explicar Philippe Bonfiglio, de la seva Oficina de Turisme. Així visitar les exposicions dedicades a Sebastiâo Salgado i a l'Amazònia o qualsevol dels nou museus existents (cinc d'ells, gratuïts) participar al seu famós i longeu Festival de Teatre o als festivals del Roine, gaudir dels jardins de la ciutat, completament renovats i prendre “Una copa al jardí”. Mentre que Xavier Theret, del Turisme de Nantes, va informar de la profunda reconversió que hi havia a l'anterior paisatge portuari de la ciutat, va subratllar la importància del seu castell i va recordar la celebració al juliol i agost d'un festival d'arts plàstiques a l'aire lliure enriquit el paisatge urbà amb més de 120 obres.





Sobre la Costa Blava i Niça, la “ciutat més italiana de França” com va evocar Caterina Prochilo, es va posar en relleu la Biennal de les Arts i de les Flors, l'interès dels museus dedicats a Chagall i a Matisse (entre els vint existents) , el “Nice Travel Blog”, les nombroses activitats esportives i, aquest mateix mes, el famós carnaval.





Christianne Bonnat, del País Basc, i Maylis, de Biarritz, van detallar la profunda renovació que ha patit l'històric Hotel du Palais a què vam fer referència al principi, així com les fires d'antiquaris o del pernil, entre moltes altres, o els Festivals Dies feliços, El temps d'Estimar la Dansa, del Pastís basc, el Street Art o el Beer Festival.





Finalment, l'aliança ferroviària Renfe/SNCF va detallar els serveis existents entre tots dos països, amb la recuperació a partir de l'abril de l'itinerari Madrid-Marsella, mentre que Vueling va fer el mateix amb les nombroses connexions aèries des de Barcelona amb el país veí.





França, primer país turístic del món (seguit per Espanya) va rebre el 2021 un total de 42 milions de turistes estrangers, dels quals el deu per cent van ser espanyols.