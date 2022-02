Catalunya supera Madrid com la regió amb més morts per Covid-19, segons Sanitat

Hospital clínic @ep





Catalunya ha superat aquesta setmana la Comunitat de Madrid com la regió que més nombre de víctimes mortals per coronavirus ha notificat al Ministeri de Sanitat. Segons les últimes dades del departament que dirigeix Carolina Darias, Catalunya suma un total de 17.198 morts per aquesta causa, mentre que Madrid va registrar al darrer recompte un total de 16.896 morts per Covid-19.





Això sí, a les xifres del Covid-19 que publiquen diàriament les comunitats autònomes, Madrid continua sent la regió amb més morts per aquest motiu (27.529 morts, segons les dades d'aquest dimecres), mentre que Catalunya se situa per darrere quant a morts segons el darrer recompte (26.356), al contrari que passa amb les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat.





Tot i aquestes dades proporcionades per cada comunitat autònoma, Catalunya s'ha convertit, amb les dades consagrades pel Ministeri de Sanitat aquest últim cap de setmana, a la regió amb un nombre més gran de morts per coronavirus en termes absoluts.





Tot i això, quant a letalitat de la pandèmia, que és l'índex que mesura el percentatge de morts respecte a la quantitat de persones que s'infecten, les dades del Ministeri diuen que Castella-la Manxa (1,5%) és la regió amb un percentatge més alt d'aquesta letalitat del virus.





Després de Castella-la Manxa, se situen Astúries i Castella i Lleó (1,3%); Aragó (1,2%); Madrid (1,1%); Andalusia, Extremadura i La Rioja (1%); País Basc (0,9%); Catalunya i Ceuta (0,8%); Comunitat Valenciana, Melilla i Navarra (0,7%); Canàries, Cantàbria, Galícia i Múrcia (0,6%), tancant la llista Balears com la regió amb menys letalitat (0,5%).





TAXA DE MORTALITAT





No obstant això, quant a la taxa de mortalitat, segons les dades del Ministeri d'Hisenda, Aragó, Castella-la Manxa i Castella i Lleó són les comunitats autònomes que han notificat el nombre més gran de persones mortes per Covid-19 en relació amb el seu població. Per contra, Galícia, les Balears i les Canàries són les regions amb menys morts per aquesta causa en base al seu nombre d'habitants.





En concret, Aragó té una taxa de mortalitat per Covid-19 del 0,35%, seguida de prop per Castella-la Manxa i Castella i Lleó, amb una taxa del 0,34% totes dues, segons els càlculs realitzats amb les darreres xifres de defuncions notificades pel Ministeri de Sanitat i les dades oficials de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Tal com es desprèn d'aquestes dades, després d'Aragó, Castella-la Manxa i Castella i Lleó se situa la Rioja, amb una taxa del 0,28%. Els segueixen Euskadi (0,26%); Madrid (0,25%); Astúries (0,23%); Catalunya i Navarra (0,22%); Extremadura (0,2%); Comunitat Valenciana, Ceuta i Melilla (0,17%) i Andalusia (0,14%).





Per la seva banda, les comunitats autònomes que menys morts per coronavirus han notificat en relació amb la població són Canàries (0,06%); Balears (0,09%); Galícia (0,11%); Cantàbria (0,12%) i Múrcia (0,13%).