La Diputació de Barcelona instal·larà caixers automàtics a pobles amb menys de 5.000 habitants

El diputat d'Innovació, els Governs Locals i la Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany - EUROPA PRESS









La Diputació de Barcelona preveu destinar 1 milió d'euros anuals per finançar la instal·lació de caixers automàtics a municipis amb menys de 5.000 habitants que no tinguin cap caixer, ha anunciat aquest dimecres el diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la corporació, Josep Arimany.





En declaracions als periodistes, ha aclarit que aquesta partida pressupostària dependrà de les característiques que tinguin els caixers que finalment s'instal·lin en aquestes localitats, així com de les obres i el manteniment, entre d'altres motius.





A la primera fase de la iniciativa es podrien beneficiar entre 50 i 60 municipis dels més de 100 que la Diputació estima que no tenen caixer, començant per les localitats que tenien un caixer i ara ja no.





Per "assegurar la viabilitat del projecte", la Diputació està treballant perquè els ajuntaments que demanin instal·lar un caixer automàtic assumeixin una part del cost del nou servei, com ara la cessió de l'espai.





Arimany ha lamentat el "greuge" que suposa per a la població d'aquestes localitats que s'ha de desplaçar a un altre municipi quan necessita els serveis d'una oficina bancària, i perjudica sobretot persones grans, també per l'impacte de la bretxa digital.





CALENDARI





La Diputació tancarà aquest mes la llista d'ajuntaments afectats per la falta de caixers automàtics i que estan interessats en la iniciativa, per concretar el nombre de peticions que ha de respondre.





Durant les properes setmanes començarà el procés de licitació del servei --d'una durada mínima de quatre a cinc anys--, que "podria estar executat a finals d'any o a principis del 2023" en aquesta primera fase.





"EXIGENTS"





Arimany ha ressaltat que els plecs de la licitació seran "exigents" amb les entitats bancàries que participin al concurs, per --entre altres raons-- evitar el cobrament de comissions i oferir un servei just dirigit, sobretot, a persones vulnerables, ha dit.





Ha reconegut un "risc" que aquest procés quedi desert si són exigents als plecs, però ha reivindicat que la Diputació està per garantir un servei, no per substituir algú en el seu negoci.





ASSISTÈNCIA PERSONAL





Arimany ha destacat que la voluntat de la Diputació és que aquest projecte també garanteixi la "tutorització i pedagogia" dels usuaris, per la qual cosa vol que la instal·lació es faci a oficines municipals.





Ha subratllat que la iniciativa va dirigida, sobretot, a persones grans avançades afectades per la bretxa digital, de manera que "hi ha d'haver una tutorització i suport" per facilitar a aquest col·lectiu l'ús del servei.