Les 43 propostes d'Illa a Aragonès: més prosperitat i millor finançament i autogovern

Salvador Illa @ep





El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha plantejat al president del Govern, Pere Aragonès , 43 "propostes d'agenda de país", que inclouen mesures dirigides a assegurar la prosperitat per a tots els ciutadans, garantir un finançament just i millorar l'autogovern de Catalunya.





El cap de l'oposició ha traslladat aquestes propostes a Aragonès en una reunió aquest dimecres a la Generalitat, mitjançant el document 'Catalunya necessita un canvi de rumb'. Agenda de país per a la prosperitat, el finançament i l'autogovern. Proposta per obrir un diàleg a Catalunya”, segons fonts socialistes.





Entre aquests 43 punts, el dirigent socialista inclou un Pacte Nacional per la Llengua i la “convivència lingüística per protegir, incentivar i incrementar i ús de la llengua catalana i alhora preservar la riquesa que ofereix el fet de ser una societat plurilingüe”.





També aposta per impulsar una llei electoral catalana , així com una llei de governs i finançament local, perquè considera que “cal restaurar el principi de confiança mútua trencat amb les administracions locals, i fer que el Govern actuï amb lleialtat i transparència” a través aquesta nova llei.





Illa planteja una reforma de l'Administració de la Generalitat i el sector públic; "restablir la missió de servei públic dels mitjans" de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); impulsar la modernització de la Justícia; i promoure una llei integral de memòria històrica de Catalunya.





El líder dels socialistes catalans també ha recollit al document la necessitat d'elaborar d'un pla d'abordatge de les ocupacions d'habitatges, així com de treballar de manera transversal per garantir la seguretat als barris, pobles i ciutats catalanes.





"FINANÇAMENT JUST"





Illa defensa obrir el debat sobre les millores del model de finançament i avançar cap a un consens en les propostes, per "abordar eventualment la negociació de la revisió del sistema de finançament autonòmic" , i proposa impulsar una reforma fiscal que aposti per la fiscalitat verda, la progressivitat i la lluita contra el frau fiscal.





També en aquest àmbit planteja promoure un pla de racionalització de la despesa de l'Administració de la Generalitat, que "introdueixi mesures d'eficiència i avaluació", i elaborar una nova llei catalana de contractació pública.





AEROPORT I JJ.OO.





Al document, d'11 pàgines, el dirigent socialista aposta per transformar l'Aeroport de Barcelona-El Prat en un "veritable 'hub' internacional", i destaca que s'ha de fer des de la protecció mediambiental.





També expressa el seu suport a la candidatura de Jocs Olímpics d'Hivern, perquè els veu com una oportunitat per mostrar les fortaleses del territori, i demana aprofitar-los per “definir un projecte de desenvolupament econòmic i social, basat en criteris de sostenibilitat ambiental”.





Demana al Govern recuperar iniciativa quant a habitatge, i reclama un Pacte Nacional de Salut i un altre sobre salut mental , que s'impulsi de manera coordinada entre el Govern, els ajuntaments i les entitats del tercer sector.





Pel que fa a educació, Illa defensa donar “un impuls definitiu a la Formació Professional” amb un pla estratègic; millorar la situació de les universitats catalanes amb més finançament; i la universalització i gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys.





'GOVERN ALTERNATIU'





Illa ha lliurat a Aragonès documents del 'Govern alternatiu' en què articula els treballs de grup parlamentari: el " Pla del Govern Alternatiu 2021-2023 ", el seu pla de xoc social, una proposta per a una implantació territorial equilibrada d'energies renovables, i el pla per a la universalització i la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys.





També ha portat a la trobada dos documents impulsats per la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC: les conclusions de les jornades organitzades per l'entitat per "renovar el consens lingüístic a Catalunya", i 'Apuntes per a la reforma federal del finançament autonòmic', presentat aquest mateix dimecres.