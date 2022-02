El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona sospita "una presumpta contractació irregular" en els experiments amb cadells de Beagle

Beagle / @Pixabay





La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) juntament amb l'Associació Lex Alma han presentat al Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona una demanda judicial de mesures cautelars per a la suspensió de l'execució del contracte públic entre la Fundació Parc Científic de Barcelona i l'empresa Vivotecnia Reseach SL per a un estudi de toxicitat a 38 cadells de gossos de la raça beagle. "Davant la manca de resposta de la Facultat", afirma la vocal de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals, Eva Díaz.





La CPDA i l'entitat animalista sol·liciten al jutjat l'adopció de “ mesures cautelaríssimes urgents atesa la gravetat i urgència de l'assumpte ”, instant a la suspensió de l'experiment “fins que es resolgui el procediment obert en via administrativa i el recurs contenciós que es pugui interposar i hem demanat la suspensió de l'execució del contracte entre el Parc Científic i Vivotecnia”.





En un comunicat, la CPDA i Lex Alma al·leguen "vulneració normativa de fons i de forma" ja que "l'objecte del contracte és il·lícit" i adjunten a la demanda un informe científic segons el qual hi ha alternatives a l'experimentació amb animals per poder testar la toxicitat del nou fàrmac, alhora que recorden que larticle 12 de la Llei 5/1995 de 21 de juny de protecció dels animals utilitzats per a experimentació estableix la prohibició dexperimentar amb animals si hi ha un mètode alternatiu. A més, denuncien "la vulneració de la normativa en la tramitació administrativa, com que prèviament a la licitació no s'ha convocat la Comissió d'Experimentació Animal ni s'ha emès per part d'aquesta l'informe perceptiu que el Decret 214/1997 de 30 de juliol imposa, precisament per valorar si hi ha mètodes alternatius o si el protocol de l'experiment compleix la legalitat. Tampoc s'ha emès la corresponent autorització prèvia a la licitació". "Hem encarregat un peritatge científic que afirma que per a aquest tipus d´experimentació hi ha mètodes alternatius contrastats des de l´any 2017".





Contractar una empresa investigada per maltractament animal

Segons afirma l'ICAB, el passat mes de maig del 2021 el portal web de la Generalitat de Catalunya publicava un concurs públic, amb un pressupost de 217.800 euros, per fer ingerir per via endovenosa i oral dosis de toxicitat repetides a 38 cadells de 8 mesos d'edat de la raça beagle, durant 28 dies, preveient que els animals puguin patir tota mena de danys per intoxicació, fins a causar la seva mort. Però va ser declarat desert. Uns mesos més tard, el juliol del 2021, es va tornar a publicar un nou concurs, amb un pressupost modificat de 255.648,80 euros. Aquesta licitació es va resoldre el passat 12 de setembre del 2021 amb la contractació de l'empresa Vivotecnia Research SL,. "La llei catalana és la competent, afirma Eva Díaz, i la llei catalana no s'ha seguit en la contractació. La pròia Teresa Jordà en unes manifestacions a Twitter afirmava que no havien rebut cap sol·licitud ni convocat cap comitè d'experimentació perquè es fa a Madrid. La seu social de l'empresa adjudicatària és a Madrid, però l'experiment neix a Catalunya i l'àmbit de la contractació és Catalunya. Com sabien que l'adjudicatària tindria seu social a Madrid abans del concurs?”.





"En el peritatge que hem demanat s'han trobat fins a set irregularitats al plec de condicions tècniques de com s'ha de desenvolupar aquest experiment i la més greu és que Vivotecnia queda exempta d'utilitzar les bones pràctiques de laboratori en aquest experiment". Des de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals es recorda que a l'abril del 2021 es va fer públic un vídeo gravat als laboratoris de Vivotecnia per una extreballadora, amb imatges de tortures infringides de forma gratuïta i intencionada als animals d'aquests laboratoris , entre ells gossos de la raça Beagle. Arran d'aquestes imatges, l'empresa és objecte d'una investigació judicial per presumpte maltractament animal, fets que han creat una alarma social i el rebuig absolut des de tots els sectors.





A conseqüència de la denúncia, se li va retirar cautelarment la llicència, però dos mesos després la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió i des de llavors l?empresa opera amb normalitat. Tot i això, la via administrativa que es va iniciar l'ofici ha derivat en una multa de 37.000 euros per maltractament animal en aquest laboratori. Mentrestant, la investigació judicial per la via penal continua.





Per a la CPDA i Lex Alma, la contractació d'aquesta mateixa empresa -imputada per maltractament animal fa menys d'un any, sancionada administrativament, suspesa i repudiada per la Confederació de Societats Científiques d'Espanya- amb l'objectiu de tornar a fer experiments amb aquesta raça de gossos, i davant l'evident interès públic que ha generat la licitació, requereix que s'actuï amb més control del contracte i, per tant, actuar de forma cautelar adoptant les mesures necessàries per protegir els gossos beagle amb els quals es pretén experimentar fins i tot la mort.





En aquest sentit, l'escrit presentat per la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals i Lex Alma posa de manifest una sèrie de greus irregularitats en el protocol previst al contracte, com Vivotecnia queda exempta d'aplicar les Bones Pràctiques de Laboratori al experiment.





Tenint en compte que la Fundació Parc Científic té com a patrons principals la Universitat de Barcelona , l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya , la manca de convocatòria de la Comissió d'Experimentació Catalana adquireix una gravetat rellevant per a l'evident conflicte d'interessos de l'Administració autonòmica en el doble paper de patró de l'organisme que subscriu el contracte i com a administració que ha de fer el control de la legalitat del mateix contracte. Partint de la base que l'àmbit territorial de la licitació és Catalunya, és un mandat imperatiu –prèviament a la licitació– aplicar els requisits formals de la Llei Catalana 5/1995 de 21 de juny dels animals utilitzats per a experimentació. "Un altre dels patrons que té aquesta fundació, afirma la vocal de l'ICAB, és el Centre Superior d'Estudis Científics (CSIC), dependent del Ministeri de Ciència a Madrid, aquest organisme té contractat de forma permanent Vivotecnia com s'ha pogut demostrar . Permanent, per fer qualsevol cosa. Tot sembla haver estat un vestit fet a mida per a aquesta empresa malgrat haver estat imputada i sancionada per delictes de maltractament animal, ia qui s'ha contractat vulnerant la normativa de contractació pública.".





L'experimentació amb els cadells de Beagle estava prevista per al proper 1 de març.