L'OTAN acorda desplegar nous grups de combat a l'est d'Europa en plena tensió amb Rússia

L' OTAN ha acordat aquest dimecres desplegar nous grups de combat multinacionals a l'est d'Europa, amb la idea de reforçar la presència de l'Aliança Atlàntica al flanc oriental en plena escalada de les tensions amb Rússia.





Així ho ha confirmat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg , després de la reunió de ministres de Defensa aliats a Brussel·les, en què han donat el vistiplau a estudiar aquest desplegament al mar Negre i Romania, sota lideratge de França.





Aquest pla passarà ara als comandaments militars de l'OTAN que decidiran l'"abast i potencial" del desplegament, basant-se en el concepte que ja maneja l'Aliança Atlàntica als batallons de combat a Polònia i als països bàltics, unes forces en què participa Espanya i que es van dissenyar el 2014 en resposta a l'annexió il·legal de Crimea per part de Rússia.





Segons ha confirmat Stoltenberg, hi ha convergència entre els aliats després que Romania hagi expressat que està a punt per acollir els batallons, França la seva disposició a liderar-los i altres aliats hagin mostrat la seva voluntat de participar-hi.





En tot cas, l'exprimer ministre noruec ha matisat que la decisió encara no està presa i que portarà unes setmanes demanar la informació pràctica i logística per posar en marxa la iniciativa . Fa uns dies, de visita a Romania, el secretari general de l'OTAN va assegurar que aquests nous destacaments podrien estar preparats a la primavera.





Com a teló de fons hi ha la crisi de seguretat a Ucraïna provocada per la concentració inusitada de tropes russes a les portes del país, cosa que ha generat tensió per una possible invasió.





Stoltenberg ha reiterat que, malgrat els anuncis de Moscou, que assegura que ha retirat efectius i s'obre a dialogar amb l'OTAN, no es percep al terreny un replegament de tropes russes. "La paradoxa és que alhora que veiem que és possible progressar en el camí diplomàtic, el que veiem al terreny és que no hi ha replegament i el que Rússia està movent posicions i llançant ciberatacs", ha dit en referència a les darreres ciberamenaces denunciades per Kíev.





Segons el parer del polític escandinau, tot aquest escenari conforma una "nova normalitat" amb què, segons ha avisat, els aliats hauran de conviure en les seves relacions amb Rússia.





"Rússia ha demostrat que està a punt per qüestionar els principis de seguretat, el dret de l'OTAN a protegir els seus aliats i dels països a triar lliurement les seves aliances", ha denunciat, lamentant que el Kremlin no dubta a recórrer a la força ja la coacció per aconseguir que altres països europeus acceptin les seves demandes.