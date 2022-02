El FMI demana a Espanya que pugi impostos per retallar el dèfici

Kristalina Georgieva, la directora gerent de el FMI @ep





El ha expressat la seva satisfacció amb la reforma del mercat laboral recentment aprovada a Espanya, de la qual destaca el seu elevat grau de suport derivat del diàleg amb els agents socials , mentre que insta el Govern a presentar un pla de consolidació fiscal "creïble" a mitjà termini .







En aquest sentit, l'organisme internacional afirma que la relació d'impostos/PIB a Espanya és relativament baixa respecte a la resta de països de la Unió Europea, i suggereix enfortir la recaptació a través de l' IVA i elevar impostos mediambientals .





En les conclusions de les consultes amb Espanya de l' Article IV de 2021, el directori de el FMI manté sense canvis les últimes previsions macroeconòmiques per al país, que es van publicar a finals de gener, amb un creixement del PIB el 2022 del 5,8 %, que es moderarà al 3,8% el proper any i al 2,3% el 2024.





En aquest sentit, reitera la seva confiança que la variant òmicron tingui només un impacte moderat en l'activitat econòmica, mentre que la recuperació de l'economia espanyola es veurà recolzada per un consum privat robust, l'impuls de la inversió pública finançada en part pels fons europeus i una normalització gradual dels fluxos de turisme internacional.





Així mateix, l'organisme veu probable que la inflació a Espanya es mantingui elevada a principis del 2022 a causa dels alts preus de l'energia i les interrupcions a la cadena de subministrament, però confia que es moderi a la segona meitat de l'any a mesura que aquests factors es dissipen.

De fet, les previsions de el FMI apunten que la taxa mitjana d'inflació, que el 2021 va assolir el 3,1%, pugi aquest any al 3,5%, per baixar a l'1,2% de mitjana el 2023 i l'1, 6% un any després.





Pel que fa a l'evolució del mercat laboral, el directori el FMI celebra que l'ocupació s'hagi recuperat amb força i superi els nivells anteriors a la crisi. Així, les projeccions del Fons apunten que la taxa d'atur baixarà aquest any al 14% des del 15% del tancament del 2021, per continuar disminuint els propers anys fins a situar-se al 13% el 2026.





D'altra banda, el FMI espera que Espanya aconsegueixi reduir aquest any el dèficit pressupostari al 5,3% del PIB des del 7,8% de l'any passat, mentre que el desequilibri negatiu es reduiria al 4,3% l'any que ve, però no baixaria del 4% en tot l'horitzó de les previsions, que arriben fins al 2027.





"El panorama és altament incert i dependrà de l'evolució de la pandèmia i la persistència de colls d'ampolla al subministrament global", adverteix el FMI, subratllant que el ritme d'absorció i l'eficàcia de l'ús dels fons europeus també afectaran el creixement d'Espanya els propers anys.





URGEIX A PLANTEJAR UN PLA DE CONSOLIDACIÓ FISCAL





Així mateix, el directori de el FMI ha expressat la seva satisfacció amb la reforma laboral aprovada recentment a Espanya, de la qual destaca l'elevat consens assolit a través del diàleg amb els agents socials, a més d'aplaudir que busqui abordar les deficiències del mercat, fent més atractius els contractes indefinits, així com equilibrar una protecció més gran per als treballadors i la flexibilitat per a les empreses.





"Els directors van acollir amb beneplàcit la reforma laboral aprovada recentment", recull el document del Fons, on posa èmfasi en la importància d'enfortir l'educació i les polítiques actives del mercat laboral per facilitar la millora de les habilitats de la força laboral i la reassignació sectorial, subratllant la importància de la coordinació per garantir-ne l'eficàcia.





En la seva anàlisi, adverteixen que , si bé la recuperació està en curs i l'ocupació s'ha recuperat amb força, l'activitat es manté per sota dels nivells previs a la pandèmia i les perspectives es veuen entelades per una incertesa elevada.





En aquest sentit, el directori de el FMI considera que el suport a l'economia ha de continuar sent flexible fins que la recuperació estigui àmpliament refermada, afegint que calen polítiques prudents a mitjà termini per donar suport a l'estabilitat macrofinancera i promoure un creixement sostenible, més verd i inclusiu.





D'aquesta manera, recomana que la política fiscal segueixi donant suport a curt termini, però cada cop més enfocada cap als vulnerables , subratllant que, a mesura que s'afiance la recuperació, el deute públic s'hauria de reduir gradualment per reconstruir l'espai fiscal de cara a futurs xocs.





"Una formulació primerenca d'un pla creïble de consolidació fiscal a mitjà termini podria ajudar a generar el consens social necessari i donar suport a la confiança dels inversors", apunta el directori de el FMI, per al qual també és important "assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions".





D'altra banda, els directors van acollir amb beneplàcit els ambiciosos objectius de mitigació climàtica adoptats recentment a Espanya, destacant l'augment gradual i predictible del preu del carboni, alhora que es protegeix les llars vulnerables.





Així mateix, "van elogiar la reforma estructural integral i l'agenda d'inversió de les autoritats", assenyalant que els fons Next Generation EU (NGEU) brinden una oportunitat excepcional per donar suport a la recuperació alhora que promouen una transició cap a una economia més productiva, inclusiva, ecològica i digital.





Pel que fa a això, van destacar la importància d'establir un marc per garantir un ús transparent i eficient dels fons d'inversió.