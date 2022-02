Denuncien que se segueixen "vulnerant els drets de persones que viuen a residències"

El Moviment de Residències Catalunya denuncia "que actualment, se segueixen vulnerant, de forma conscient i per tant connivent, els drets de persones en situació de dependència que viuen a residències i els dels seus familiars", afirmen en un comunicat recollit per CatalunyaPress.





Els familiars dels interns a residències lamenten que se segueixi "sense obtenir justícia" sobre les defuncions que s'han produït als centres de Catalunya durant la pandèmia. "La justícia sembla que mira cap a una altra banda, posicionant-se així del costat dels responsables i davant de les víctimes, una cosa del tot intolerable", asseguren.





De la mateixa manera, retreuen "a la classe política" i en concret, a JxCat, ERC i PSC que hagin "demostrat un comportament que sembla que afavoreix l'ocultació de la veritat del que ha passat " amb el seu vot en contra de la investigació. Creuen que ho han fet “per evitar haver de rendir comptes i acceptar responsabilitats”. També assenyalen el "Sindic de Greuges i altres organitzacions que no fan res esmentable sobre això".





El col·lectiu Moviment de Residències alerta que actualment “les persones vulnerables en situació de dependència estan soles i desateses a les residències, patint un maltractament institucional continu”. "Els centres s'estan quedant sense personal, fins i tot amb treballadors en actiu presumptament contagiat i positius covid", afegeixen.





"Per què tantes restriccions per protegir els més vulnerables del contagi pel contacte amb els seus propis familiars, si estan sotmesos a una gestió maliciosa i hipòcrita per part de les empreses gestores i els mateixos governs que les contracten?", es pregunten a el comunicat recollit per CatalunyaPress.





D'altra banda, denuncien la "mercantilització" de drets socials a través de "serveis públics com són les residències i el Servei d'Atenció a Domicili (SAD)" . Asseguren que les empreses privades utilitzen aquestes plataformes per “fer negoci a costa de les necessitats de les persones vulnerables”.







Per tot això, exigeixen la dimissió del Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, "vistes les conseqüències caòtiques i perjudicials derivades de la seva gestió", sentencien al comunicat.