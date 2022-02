RTVE emetrà els partits de la Selecció Espanyola fins al 2027

RTVE ha comprat els drets televisius de la Selecció Espanyola de Futbol per 140 milions d'euros i emetrà els partits en obert durant cinc anys més. L'acord arriba dos dies després que aquest canal anunciés que tornaria a emetre, després de set anys, la final de la Champions.





Raúl de Tomás en un partit de la Selecció Espanyola /@EP





Així ho assegura el Confidencial Digital, que explica que Pérez Tornero va convocar els integrants del Consell d'Administració de la Televisió Pública en una reunió de caràcter urgent que es va dur a terme de manera telemàtica. En aquesta trobada, apunta aquest mitjà, el Consell va votar per decidir si es compraven o no els drets, i va guanyar el 'sí'.





A l'oferta s'incloïa la possibilitat d'emetre tots els partits de la Selecció Espanyola de Futbol durant els propers cinc anys per un cost de 140 milions. Cosa que va convèncer sis dels participants, encara que no ho va fer amb quatre més .





D'aquesta manera, els tres consellers del PP, el vocal del PNB, un directiu proposat pel PSOE i el president van votar a favor de signar l'acord. Els dos vocals del PSOE i tots dos de Podem, en canvi, van ser els que van votar en contra de l'oferta.





RTVE EMET ELS PARTITS DE LA VERMELLA DES DE FA MOLTS ANYS





Amb això, i amb la majoria dels vots a favor, RTVE va tancar l'acord i podrà emetre en obert els partits dels homes dirigits ara per Luis Enrique fins al 2027. Però fa molts anys que ho fa.





El 2017 es va conèixer que la companyia havia comprat els drets televisius de La Roja per cinc anys, fins al 2022, moment en què es disputaria el Mundial de Qatar. Encara que no van dir el valor de la compra, sí que es va saber que per oferir-los entre el 2012 i el 2017 van pagar al voltant de 39 milions d'euros. L'audiència de la Selecció és alta, per tant el valor dels seus drets televisius va al