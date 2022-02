La CNMC estudia el "control exclusiu" que el magnat xinès Hao té sobre Mediapro

La presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Cani Fernández /@EP





El magnat xinès Tang Hao, a través d'una societat hòlding amb seu a Singapur, va prendre el "control exclusiu" de Mediapro el mes de novembre passat. Ara, aquest rescat de la companyia ha arribat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que estudiarà la situació.





Tang Hao exercirà com a principal accionista de l'empresa , després de la reestructuració del deute el novembre de l'any passat. En aquell moment, Mediapro va anunciar que durant mesos havien estat immersos en negociacions i havien remenat dues opcions. Van escollir la que suposava signar amb el fons d'inversió Orient Hontai, encara que el paper principal el va assumir el magnat xinès prèviament esmentat: ell hi va posar gran part dels diners.





Per tant, CNMC té constància que Tang Hao té un paper molt important en aquesta transacció. En concret, consta com a adquirent de " control exclusiu" de Mediapro i ho fa a través de l'empresa Southwind Group Limited, mitjançant la qual aquest home ja ha dut a terme altres inversions.





Encara que no es detalla quin percentatge assumeix ell, sí que queda clar que aquest és alt. Per això, des de la CNMC han decidit estudiar la transacció. Això no és res més que rutinari, d'altra banda, doncs és una cosa que fan de forma habitual. Solen fer-ho si arriben a una quota de mercat important al país o si el volum de negocis que assumeix l'investigat li dóna un paper important a l'economia d'Espanya.





Dit això, el més normal és que s'aprovi la primera fase de la transacció, com a molt tard a mitjans del mes de març. I és que com dèiem, va ser al novembre quan es va acordar la transacció en què tant ha tingut a veure aquest milionari xinès que en els darrers temps ha estat immers en negocis de joc en línia.