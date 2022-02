"El senyor Wilder i jo", una novel·la fruit de l'admiració de Jonathan Coe per Billy Wilder

Jonathan Coe, autor del llibre El senyor Wilder i jo /@Pablo-Ignacio de Dalmases





“Quan Billy Wilder volia dir una cosa profundament sentit utilitzava l'humor” diu Jonathan Coe, que va ressaltar la facilitat que va tenir el famós director cinematogràfic nord-americà d'origen judeoalemany per transformar assumptes molt seriosos en còmics. “El mateix m'ocorre a mi, ja que els meus llibres més divertits són els més seriosos”, va explicar en la presentació de la seva novel·la “El senyor Wilder i jo” (Anagrama), un homenatge a la memòria d'aquest personatge cabdal en la història del cinema.





Coe va explicar que va optar per escriure una novel·la i no una biografia de Wilder a causa de certa mala experiència que hi havia anteriorment quan va publicar una història que li havia costat gran esforç d'investigació per documentar-la adequadament i no va donar el resultat vingut de gust. En el cas de la novel·la que ara ens ocupa, es va inspirar a “Fedora”, una pel·lícula fosca i intimista en què Wilder va plantejar en el fons la consciència que la protagonista, una actriu retirada, adquireix del seu envelliment, cosa que va fer que no tingués una bona acollida comercial. I, en aquest sentit, accedeix a reconèixer que potser en aquest film no es dóna la mateixa comicitat que “Amb faldilles i a boig”. Però va ser el que va triar com a eix narratiu de la novel·la per l'elegància clàssica de l'obra i el ritme narratiu.





Després d'aquesta pel·lícula bategava a més la impressió que Wilder va rebre al seu retorn a Alemanya després de la segona guerra mundial i va ser testimoni de les conseqüències produïdes per l'holocaust del poble jueu, en què va perdre la seva pròpia mare i del que es va lliurar per haver emigrat a 1934. Tot i això, no és un llibre sobre l'holocaust, sinó sobre la forma com un artista transforma la seva experiència en art , tal com va passar amb el mateix Wilder en el retrobament amb les seves arrels.





Coe va dir que “El senyor Wilder i jo” no ha estat una feina fàcil: “Hi ha llibres que sorgeixen ràpidament i els escric sense dificultat, però aquest m'ha exigit un procés llarg de vint anys” encara que “quan escric em deixo portar pel instint i no per la racionalitat”.





Va comentar que una les decepcions més grans del director va ser la impossibilitat d'adquirir els drets de “La llista de Schindler”, encara que després va elogiar el resultat aconseguit per Spielberg i va recordar la impossibilitat que va tenir de dur a terme un altre projecte, la pel·lícula “Un día en l'ONU”.





Va acabar dient que l'admiració que professava per Billy Wilder naixia de la seva gran humanitat i de la seva condició d'artista complet, si bé va ressaltar amb bon humor que entre director de cinema i ell hi va haver una diferència molt acusada: “Mentre el necessitava milions de dòlars per produir una de les seves pel·lícules, a mi n'hi ha prou amb bolígraf i paper per escriure un llibre”.