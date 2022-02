L'Hospital Universitari Sagrat Cor i Santa Anna organitzen el simposi: 'La salut quan es viu al carrer'

Durant la jornada 'La Salut es viu al carrer' a l'Auditori Cosmocaixa de Barcelona /@Catalunyapress







El simposi organitzat per l' Hospital Sagrat Cor i la Parròquia Santa Anna organitzen una jornada amb el lema ' La Salut quan es viu al carrer ' per posar de manifest els problemes de salut i sanitaris de les persones que viuen al carrer. Durant aquest dijous fins a les 18:30h es realitzaran quatre ponències a l' Auditori Cosmocaixa de Barcelona . A totes elles s'abordaran les diferents perspectives respecte a l'estat i l'accés a la salut de les persones sense llar.





Les ponències que es realitzaran són: 'Atenció social i sanitària quan l'allotjament és precari', moderat per Marta Morales , coordinadora de l' Hospital del Carrer Santa Anna-HUSC ; 'Salut mental i dependències', moderada per Montse Díaz ; 'Nivells d'atenció en situació socialment deprimida', moderada pel Dr. Jordi Delás , l'Hospital del Carrer Santa Anna-HUSC i Atenció de primera línia i, finalment, 'Un nou model d'Atenció Social i Sanitària?' moderat per Xavier De las Cuevas .





L'Hospital del Carrer va ser impulsat per l'Hospital Sagrado Corazón i l'Hospital de Campanya Santa Anna per impulsar un dispositiu sanitari gestionat per Sagrado Corazón que de forma periòdic organitza setmanes de salut per a persones que no tenen accés a una llar muntant un hospital al claustre de Santa Anna amb professionals de diferents especialitats mèdiques i sanitàries.