Barça - Nàpols: comença l'Europa League amb els ulls posats a la Champions

El FC Barcelona rep aquest dijous a les 18:45h al Camp Nou al Nàpols al partit que servirà com a debut per als blaugrana en aquesta edició de l'Europa League. Els blaugranes tornen a la competició 18 anys després i arrencaran amb un plat fort: un dels equips revelació de la Sèrie A.





Aquest és un dels pocs trofeus que falten a les vitrines del Museu blaugrana. I, encara que lluitaran per emportar-se'l, Xavi Hernández no creu que siguin favorits ni tan sols en el primer enfrontament. "No som favorits. El Nàpols lluita per l'scudetto a la lliga italiana, la tornada és fora de casa i és un rival complicadíssim. El favorit és el que ha guanyat la competició, per exemple el Sevilla té molta més experiència. No ens veig com a favorits, sinó com a candidats", declarava a la roda de premsa prèvia al partit.





UN BARÇA COMPETITIU





Respecte a la situació en què arriba el conjunt blaugrana, Xavi ha deixat clar que “no és la millor”. Tot i això, creu que des de la seva arribada a la banqueta fa cent dies, han " millorat en molts aspectes, a pressionar alt i dominar partits ". Per ell, estan "competint i és el més important".





Així, encara que els agradaria “estar a la Champions” i els dóna “ràbia no ser-hi”, són conscients que tenen a l'Europa League “una oportunitat per continuar creixent i competint”. A més, no perden les perspectiva que es tracta d'una competició “ que si la guanyes després et classifica per a Champions ”.





Per tant, per al partit contra el Nàpols estan “motivats i més davant un rival i una eliminatòria que podria ser de Champions”, ha confessat Xavi. També perquè “és un títol que el Barça no té en la seva història”, de manera que podrien portar-lo al Museu per primera vegada.









EL RIVAL





Davant d'ells tindran el Nàpols, tercer a la lliga italiana i a només dos punts del lideratge . Es tracta d'un equip que es fa fort a la defensa i que aprofita els contraatacs per generar perill a la porteria contrària.





A les 25 jornades disputades, ha sumat un total de 53 punts gràcies a 16 victòries, 5 empats i 4 derrotes. Una situació millor que la del Barça, que encara que ha perdut també en 4 ocasions de les 23 que s'ha mesurat altres equips de la lliga aquesta temporada, només ha guanyat en 10.





Pel que fa a l'Europa League, el Nàpols va guanyar per 3-2 el Leicester i va ser així com va aconseguir classificar-se com a segon de grup a l'última jornada.





Sobre ells, Xavi Hernández ha dit que els tenen "preocupats", encara que també ha de passar el mateix al revés. “ Estem preocupats, però també ho estarà el Nàpols amb nosaltres. És un rival de Champions i benvingut sigui. Fa moltes coses bé. Ho hem vist contra la Juventus, contra l'Inter. Són capaços de dominar en camp contrari. Rival important”, ha conclòs.