El Govern central plantejarà un ERTE sectorial per al sector de les agències de viatge

Gairebé un de cada tres assalariats del sector segueix en expedient temporal /@EP



El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dijous que plantejaran un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) sectorial per a les agències de viatge , en què gairebé una de cada tres persones segueix acollida en expedient temporal.





En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, el ministre ha explicat que es tracta d'un dels nous elements de la reforma laboral i que aquelles empreses que encara tinguin restriccions d'activitat o vulguin fer un ERTE per raons econòmiques, ja es poden acollir al nou marc aprovat.





Ha assenyalat que quan hi hagi un sector concret en què es percebi la necessitat de reestructuració "perquè no dóna més de si" es pot fer un ERTE sectorial, més enllà dels individuals.





"Llavors es donen ajudes en forma d'exoneracions de quotes a la Seguretat Social, més la prestació per als treballadors corresponent, de manera que en aquest període els treballadors es vagin formant amb les empreses en habilitats i capacitats que els permet fer un salt" , ha explicat Escrivà.





De fet, el Govern ha convocat aquest dijous els agents socials per abordar la transició dels ERTE de pandèmia als contemplats a la reforma laboral sota el nom de 'mecanisme RED'.





Ha explicat que ja gairebé no queden treballadors a ERTE i que a Catalunya al però moment de la pandèmia, a la primavera del 2020, es va arribar a protegir les rendes i el teixit productiu relacionat d'un de cada quatre treballadors, i ara en queden un de cada 200.





AUTÒNOMS



Preguntat per la nova proposta als autònoms, que preveu una reducció de quotes, el ministre ha defensat que estan negociant des de fa mesos amb els agents socials i les associacions més representatives és una cosa que ells han demanat.





“Ens ho ha demanat el Pacte de Toledo, és la comissió no normativa del Congrés que marca les recomanacions al Govern en pensions en àmbit de pensions i cotitzacions socials, i també l'acord amb tots els agents socials del mes de juliol”, ha sostingut .





Escrivá ha explicat que hi ha "l'anomalia" que a Espanya els autònoms no cotitzen pel rendiments nets, i que hi ha un consens molt gran que, com ocorren amb els assalariats, cotitzin pel seu rendiment net, i ha dit que estan estudiant com fer-ho.





TRANSICIÓ "SUAU"



"Qualsevol règim nou que s'introdueixi a la Seguretat Social hem plantejat que podem estendre'l fins a nou anys, per tant serà una cosa molt segura per als autònoms", ha defensat.





El ministre ha sostingut que és una cosa que cal entendre-ho des del punt de vista del règim de protecció perquè els autònoms tenen pensions significativament més baixes que els assalariats perquè cotitzen menys, cosa que durant la pandèmia.





Ha explicat que els autònoms al principi de la seva vida laboral tenen ingressos més baixos i més volàtils, i volen que cotitzin menys del que cotitzen ara, ja que hi ha "una cotització mínima relativament alta".





Ha defensat que dels gairebé tres milions d'autònoms que hi ha a Espanya gairebé dos de cada tres passarien a cotitzar el mateix o menys.





PENSIONS



Sobre les pensions, Escrivà ha defensat que Espanya té un sistema de pensions "molt sòlid" i equitatiu, i ha recordat que ja hi ha un mecanismes perquè les pensions es revalorin amb la inflació mitjana avaluada el novembre de l'any anterior.





També ha destacat que s'han reequilibrat les finances de la Seguretat Social després que aquesta hagi estat assumint despeses impropis que no havien de pagar-se amb cotitzacions socials: “El Pacte de Toledo va identificar 22.000 milions de despeses impropis”.





Preguntat per les recomanació del Fons Monetari Internacional (FMI) a Espanya, Escrivá ha dit que de vegades es dóna "massa importància a les recomanacions" que donen els bancs internacionals però que de vegades no són tan profundes, i que l'important és la visió global que tenen.