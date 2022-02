El PSOE exigeix explicacions al PP per les informacions sobre Ayuso: "Casado ha muntat la seva pròpia Kitchen"

Felipe Sicília @ep





El portaveu del PSOE, Felipe Sicília , ha exigit aquest dijous al president del PP, Pablo Casado , que expliqui si coneixia la "presumpta il·legalitat" en la concessió d'un contracte a un germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . Així, ha indicat que són unes notícies molt greus que posen de manifest que el PP de Casado segueix amb les mateixes pràctiques corruptes. "Avui Casado ha muntat la seva pròpia 'Kitchen', la 'Kitchen' de Casado", ha llançat.





En declaracions als mitjans als passadissos del Congrés, el també diputat socialista, ha qüestionat per què Casado no va denunciar davant la Fiscalia si sospitava d'aquesta "il·legalitat" en la concessió del contracte i si el que va fer va ser "amagar-ho" per tenir aquesta informació reservada per poder utilitzar-la i "coaccionar" o "xantejar" Ayuso com "sembla que ha passat", segons ha indicat.





Sicília s'ha expressat en aquests termes per establir un paral·lelisme entre aquest assumpte i el presumpte espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per membres del Ministeri de l'Interior i amb el suposat coneixement de la cúpula del PP, conegut com a 'cas Kitchen'.





CASAT ESTÀ "SOTA SOSPITA"





Així, ha assenyalat que Casado té l'obligació de donar explicacions davant la ciutadania perquè està "sota sospita" de ser coneixedor d'una contractació irregular i no haver-ho posat en coneixement de la Fiscalia perquè s'investigés si no d'haver-ho quedat per "condicionar qualsevol pretensió" que tingués Ayuso en el futur.





Per al PSOE són unes notícies "molt greus" que posen de manifest que el PP "de Casado" segueix amb les mateixes pràctiques corruptes que el PP "de Rajoy" i "d'Aznar", en referència als dos darrers líders nacionals del partit i expresidents del Govern, Mariano Rajoy i José María Aznar. "Tenim el mateix PP fent el mateix i de la mateixa manera", ha apuntat.





En ser preguntat sobre si aquestes notícies debiliten Casado i enforteixen la posició de Vox en un moment en què s'ha de constituir un Govern a Castella i Lleó, ha afirmat que li sembla curiós que "quan tots els mitjans coincideixen" que Casado ha sortit debilitat d'aquestes eleccions autonòmiques, Ayuso apareix en aquest "tèrbol" assumpte. "Just la figura que podria reemplaçar Casado", ha lliscat.





" Tot apunta que és una nova guerra interna del PP ", que utilitza els mateixos mitjans: "l'espionatge, l'abús de les institucions on governen per fer mal un rival polític", ha manifestat.





TAMBÉ DEMANA EXPLICACIONS A ALMEIDA I AJUSO





D'altra banda, Sicília també ha exigit a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que expliqui si ha utilitzat una empresa pública de l'Ajuntament per espiar Ayuso i si ha fet "un 'Kitchen' dos". "La un va ser per espiar Bárcenas per treure proves de la Justícia i el dos potser l'afecti a Almeida per haver utilitzat l'Ajuntament de Madrid per espiar Ayuso", ha afirmat.





Finalment, el portaveu socialista també ha demanat a la presidenta madrilenya que rendeixi comptes sobre aquest contracte "sospitós" que afecta el seu germà i que segons ha destacat, va encarregar la compra de mascaretes a una empresa que "res no tenia a veure" amb productes sanitaris. "Si els seus propis companys sospiten, Ayuso ha de sortir de seguida a donar explicacions", ha traslladat.





PORTA LA CORRUPCIÓ A LA SANG





Finalment, en ser preguntat sobre si creu capaç Casado d'haver ordenat espiar Ayuso o el seu entorn, ha respost que del PP s'ho creu "tot" i ha insistit que és el mateix partit que d'èpoques anteriors, de "tràfic de influències i corrupteles".





Sobre això, davant la pregunta de si aquest assumpte fa un dany definitiu a Casado, fonts de la direcció socialista han assenyalat que fa mal "a la democràcia" , encara que Casado "no ha fet els deures" des que va arribar a la presidència del PP i ni tan sols ha executat el canvi de seu del partit que va anunciar.





A més, han indicat que el PP "porta la corrupció a la sang" i que després d'aquest episodi, no poden dir que estan "nets" ni els dirigents d'abans, "ni els d'ara".